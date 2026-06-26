Israel se retirará de dos zonas del sur de Líbano como parte de un nuevo acuerdo

Israel retirará sus fuerzas de dos zonas del sur del Líbano y transferirá esos sitios a las Fuerzas Armadas libanesas,…

Israel retirará sus fuerzas de dos zonas del sur del Líbano y transferirá esos sitios a las Fuerzas Armadas libanesas, según anunció el primer ministro Benjamin Netanyahu, en el marco de un acuerdo recién firmado tras cuatro días de conversaciones en Washington.

Las negociaciones dieron lugar a un acuerdo trilateral entre Israel, el Líbano y Estados Unidos que permitirá alcanzar “futuros acuerdos” como parte de un esfuerzo para lograr un pacto de paz más amplio, según un alto funcionario israelí.

Al firmarse el acuerdo, la embajadora del Líbano ante Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, afirmó que representa el “primer paso en el camino para restaurar la soberanía y la integridad territorial del Líbano”.

Netanyahu dijo que una de las zonas de las que se retirarán las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) está al norte del río Litani, mientras que la segunda se encuentra al sur del río. El territorio del sur del Líbano ocupado por Israel incluye el área ubicada al sur del río Litani. En un mensaje en video pregrabado difundido la noche de este viernes, Netanyahu describió el movimiento de las fuerzas israelíes como la salida de posiciones que las IDF “no necesitan” en el Líbano.

“Hoy es el comienzo del comienzo”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio durante la ceremonia de firma. “Queda mucho trabajo por delante. De ninguna manera subestimamos la dificultad de la tarea que tenemos por delante. Pero entendemos su importancia, lo vital que es. Y es un honor para nosotros desempeñar un papel para hacer posible este acuerdo”.

Las Fuerzas Armadas Libanesas se desplegarán en estas zonas como parte de un programa piloto incluido en el más reciente acuerdo de alto el fuego entre ambos países. CNN informó previamente que Israel estaba considerando retiradas “simbólicas” del territorio ocupado en el sur del Líbano como parte de las conversaciones, en un “gesto” hacia el Gobierno libanés.

Netanyahu calificó el acuerdo como una importante victoria para Israel, ya que le permitirá permanecer en gran parte del territorio que ocupa en el sur del Líbano y mantener su presencia allí mientras Hezbollah no sea desarmado.

“Este también es un duro golpe para Irán”, afirmó Netanyahu. “Irán intenta obligarnos a retirarnos del sur del Líbano por la fuerza. En la práctica, Israel, el Líbano y Estados Unidos les están diciendo: esto no es asunto suyo”.

“Los pueblos del Líbano e Israel merecen vivir en paz y seguridad, pero durante mucho tiempo han sufrido el conflicto”, agregó Rubio.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

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