Israel ataca deliberadamente a niños en el genocidio en curso contra los palestinos, concluye comisión de la ONU

Las fuerzas israelíes continúan cometiendo genocidio contra los palestinos al atacar deliberadamente a niños en Gaza, según concluyó una comisión…

Las fuerzas israelíes continúan cometiendo genocidio contra los palestinos al atacar deliberadamente a niños en Gaza, según concluyó una comisión de investigación independiente de las Naciones Unidas.

En un informe publicado el martes, la comisión —que el año pasado concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza— determinó que las operaciones militares israelíes han continuado causando una “muerte, lesiones y trauma sin precedentes” a los niños palestinos.

La comisión describe lo que afirma que es el ataque deliberado contra niños como un indicador clave de la intención genocida de las autoridades israelíes de destruir al pueblo palestino, incluso después de que entrara en vigor un alto el fuego en Gaza.

“Incluso después del alto el fuego de octubre de 2025, los niños siguen siendo asesinados y gravemente heridos, con un continuo desprecio por parte de Israel por el alto el fuego y por la protección que se les debe a los niños palestinos en virtud del derecho internacional”, dijo Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión.

El Gobierno de Israel ha negado en varias ocasiones estar cometiendo genocidio, y funcionarios condenaron rápidamente los hallazgos de la ONU del martes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores lo calificó como “una pieza de propaganda tan escandalosa como las anteriores”, mientras que Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, lo describió como una “calumnia de sangre política disfrazada de documento de la ONU”.

“En lugar de abordar los crímenes de Hamas, la masacre del 7 de octubre, los rehenes y el uso cínico que hace Hamas de niños y civiles como escudos humanos, la comisión ha optado una vez más por sentar a Israel en el banquillo de los acusados”, dijo Danon.

El informe detalla las condiciones que Israel ha impuesto a Gaza desde el cese del fuego —ataques generalizados y el bloqueo de la ayuda humanitaria y médica—, que, según indicó, causaron “daños multinivel a la supervivencia, la salud y el desarrollo de los niños palestinos”.

Documenta lo que describe como un patrón sistemático de ataques israelíes contra hospitales, clínicas de salud e instalaciones de salud reproductiva, con consecuencias devastadoras a corto y largo plazo para el bienestar físico y psicológico de los niños.

El cese del fuego, respaldado por EE.UU. y negociado en octubre, puso fin a dos años de guerra en Gaza, aunque, como señaló el informe, “las hostilidades no cesaron, sino que se redujeron”.

Ocho meses después, Israel ha ejecutado ataques aéreos casi diarios, matando a más de 1.000 palestinos, incluidos más de 250 niños, según el Ministerio de Salud palestino.

Israel ha acusado a Hamas de violar repetidamente el alto el fuego y de negarse a deponer las armas. La mayor parte de la población de Gaza todavía vive en tiendas de campaña, mientras Israel bloquea los materiales de reconstrucción y el equipo pesado debido a la negativa de Hamas a desarmarse.

Una fuerza de seguridad internacional debía desplegarse en Gaza en virtud del plan de paz del presidente de EE.UU., Donald Trump, con una salida gradual de Israel. En cambio, Israel ha ampliado su control territorial: el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que las fuerzas de Israel ahora controlan el 70 % del enclave.

Israel estableció inicialmente una “línea amarilla” temporal en un mapa, delimitando un área ocupada por las fuerzas armadas tras el alto el fuego.

Pero esa línea se ha desplazado gradualmente hacia el oeste, ampliando el afianzamiento de los militares israelíes en Gaza y empujando a los palestinos a una porción cada vez más pequeña del territorio. Cruzar la línea sigue estando prohibido para los residentes, cientos de los cuales han sido asesinados por acercarse demasiado, según funcionarios palestinos. Ahora, una nueva “línea naranja” más allá de la anterior línea amarilla delimita tierras recién ocupadas.

A medida que la línea sigue desplazándose, es difícil para los palestinos saber dónde comienza y termina, en particular para los niños.

El informe también se enfocó en la Ribera Occidental ocupada y Jerusalén Este, acusando a Israel de crímenes de guerra y destacando “un fuerte aumento de la violencia” contra niños palestinos por parte de colonos israelíes.

Concluyó que las fuerzas israelíes han “empleado repetidamente una fuerza irrazonable, excesiva y punitiva contra los niños como herramienta de control, disuasión e intimidación colectiva” en la Ribera Occidental.

Según el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem, 236 niños palestinos han sido asesinados en la Ribera Occidental desde octubre de 2023. Tanto en Gaza como en la Ribera Occidental, el informe cita “arrestos y detenciones arbitrarias masivas” de niños, muchos de los cuales siguen sin ser localizados en Gaza, con paradero desconocido.

El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino acogió con satisfacción las conclusiones del informe, e indicó que su importancia radica en “reafirmar el fracaso de la comunidad internacional para detener las violaciones cometidas por la potencia ocupante y para exigir responsabilidades a los culpables de estos crímenes contra niños palestinos”.

La comisión instó al Gobierno de Israel a “detener de inmediato las operaciones militares en Gaza”, y a cumplir con sus “obligaciones especiales hacia los niños en virtud del derecho internacional”.

Instó a los Estados miembros a detener a funcionarios israelíes buscados por la Corte Penal Internacional, detener las transferencias de armas a Israel e imponer sanciones a funcionarios israelíes y colonos.

The-CNN-Wire

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