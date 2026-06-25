Irán ataca un buque y obliga a pausar las gestiones de la ONU para evacuar barcos del estrecho de Ormuz

Un buque de carga fue alcanzado por un ataque de dron iraní en el estrecho de Ormuz este jueves, dijo…

Un buque de carga fue alcanzado por un ataque de dron iraní en el estrecho de Ormuz este jueves, dijo a CNN un funcionario estadounidense, lo que obligó a pausar una operación para evacuar a miles de marinos en buques que han quedado varados en el golfo Pérsico desde que estalló la guerra.

El funcionario estadounidense no proporcionó más detalles del ataque. Irán no ha reivindicado la responsabilidad.

La United Kingdom Maritime Trade Operations dijo el jueves que un buque de carga fue alcanzado en su costado de estribor por un proyectil desconocido, lo que dañó el puente. El capitán del buque no reportó víctimas ni impacto ambiental, indicó el aviso. Las autoridades están investigando y se aconsejó a los buques transitar con cautela y reportar actividad sospechosa.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

La pausa en la operación de evacuación se produce días después de que la Organización Marítima Internacional (OMI) dijera que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán había abierto el camino para la evacuación de más de 11.000 marinos varados de la región del golfo Pérsico.

“Tras el lanzamiento del plan de evacuación de la OMI, mediante el cual varios buques ya han sido evacuados con éxito, he decidido pausar temporalmente su implementación con el fin de reconfirmar que las garantías de seguridad necesarias siguen vigentes para los buques de nuestra lista de evacuación y para todos los que se encuentran en la región”, dijo el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, en un comunicado.

Dijo que había sido informado de un ataque el jueves en el golfo de Omán contra un buque que había pasado por el estrecho de Ormuz, y añadió que el buque no operaba bajo el marco de evacuación de la OMI.

“Siempre he reiterado que la seguridad de los marinos sigue siendo primordial”, dijo Domínguez. “Por lo tanto, para garantizar un enfoque coordinado y la seguridad de la navegación, el plan de evacuación se pausará hasta que haya mayor claridad”.

Domínguez señaló que el jueves es el Día del Marino, y dijo que el momento pone de relieve la necesidad de garantizar que las gestiones para evacuar “a los miles de marinos varados en el golfo Pérsico” puedan continuar sin ponerlos en riesgo de convertirse en “víctimas colaterales en este conflicto geopolítico”.

La Organización de Gestión de Vías Marítimas del Golfo Pérsico de Irán dijo el jueves que a los buques que viajen fuera de sus rutas designadas no se les garantizaría un tránsito seguro y no estarían cubiertos por seguros ni por responsabilidades relacionadas. “Las consecuencias de viajar por rutas no autorizadas serán responsabilidad del propietario, el operador y el comandante del buque”, añadió en una publicación en X.

El hecho se produjo mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentra en la región del Golfo para vender el acuerdo con Irán a tres países que probablemente estén entre sus mayores escépticos.

La semana pasada, Estados Unidos publicó el texto oficial del memorando de entendimiento alcanzado durante el fin de semana con Irán.

Un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos leyó el documento de 14 puntos, que detalla disposiciones para reabrir el estrecho de Ormuz, aliviar ciertas restricciones financieras a Irán y establece expectativas para abordar el programa nuclear de Irán durante futuras conversaciones técnicas.

Los precios del petróleo en Estados Unidos han caído a su nivel más bajo desde el inicio de la guerra con Irán, tras un repunte cuando los combates cerraron el estrecho de Ormuz.

Zachary Cohen y James Frater, de CNN, contribuyeron al reportaje.

The-CNN-Wire

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