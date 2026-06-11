Imágenes sugieren que las bombas de EE.UU dañaron tanques de agua potable en Irán

Las bombas de precisión fabricadas en Estados Unidos parecen haber golpeado dos instalaciones de agua potable en el sur de…

Las bombas de precisión fabricadas en Estados Unidos parecen haber golpeado dos instalaciones de agua potable en el sur de Irán, según imágenes publicadas por la agencia de noticias semioficial de Irán y un medio independiente, que fueron analizadas por CNN.

Las instalaciones de agua están protegidas por la Convención de Ginebra. En marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la idea de que Estados Unidos atacara las plantas desalinizadoras de agua de Irán en una publicación en Truth Social. La amenaza generó gran preocupación entre los aliados del Golfo de América.

Las fotos de los tanques de agua dañados, que se encuentran adyacentes entre sí, fueron geolocalizadas por primera vez en el área de Bamani por un investigador independiente que publica bajo el nombre de acceladealer en X, y posteriormente confirmadas por CNN.

El secretario de Defensa Pete Hegseth fue cuestionado el miércoles de manera general acerca de atacar la infraestructura civil en Irán, aunque no específicamente sobre los ataques a las instalaciones de agua, y si tales ataques constituirían un crimen de guerra. En respuesta, dijo que era una “pregunta tendenciosa” y que Estados Unidos golpearía objetivos “que mejoren el entorno en el que operamos”.

Una imagen publicada por la agencia de noticias semioficial Mehr el miércoles muestra componentes de una bomba de la serie GBU-39, un arma guiada por precisión producida en Estados Unidos, según los expertos en municiones Trevor Ball, exmiembro sénior del equipo de eliminación de explosivos del Ejército de Estados Unidos, y N.R. Jenzen-Jones, director de Armament Research Services.

CNN no pudo verificar de manera independiente que las municiones mostradas en la imagen publicada por Mehr fueran encontradas en el lugar.

Esa foto fue publicada junto a imágenes que mostraban que el tanque de agua más pequeño de los dos fue destruido.

Israel y algunos estados del Golfo también tienen esta bomba en sus arsenales. Ball también dijo que el daño a los tanques era ampliamente consistente con el de una GBU-39.

Otra imagen, publicada por la agencia independiente Aftab News el miércoles, muestra un pequeño agujero de entrada en el techo del tanque de agua más grande, que parece seguir en pie. Ball le dijo a CNN que el agujero, así como un fragmento de ala junto a él, son consistentes con el daño de una bomba GBU-39. CNN geolocalizó esta imagen en el techo del tanque de agua más grande. The New York Times fue el primero en informar sobre el daño al tanque más grande.

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán el martes en respuesta al derribo de un helicóptero estadounidense; no está claro si los tanques de agua fueron alcanzados en esos ataques.

El portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el capitán Timothy Hawkins, dijo que el comando estaba al tanto de los informes sobre los tanques de agua dañados y que estaba investigando la situación. No respondió más preguntas sobre la instalación de agua.

Después de los anteriores ataques de Estados Unidos, Mehr citó a Abdul Hamid Hamzehpour, el director ejecutivo de la Compañía de Agua y Aguas Residuales de Hormozgan, diciéndole a la agencia: “Dos depósitos de hormigón para almacenamiento de agua con una capacidad combinada de 2.500 metros cúbicos en el distrito de Bamani fueron alcanzados por misiles y completamente puestos fuera de servicio”.

Según la agencia de noticias iraní Tasnim, asociada con los Guardianes de la Revolución del país, los depósitos servían al menos a 20.000 iraníes. Las fotos publicadas por Mehr muestran solo el tanque más pequeño de los dos, que tiene el techo hundido y está rodeado de escombros. Se pueden ver grandes tuberías que conducen al tanque, que podría haber contenido alrededor de medio millón de litros de agua, según medidas tomadas de imágenes satelitales.

Si el tanque de agua fue destruido durante el ataque más grande de Estados Unidos en respuesta al derribo del helicóptero, Ball dijo que la ubicación hace que sea poco probable un error en la guía del arma.

“Es posible que hubiera un error al apuntar específicamente a este edificio, pero un error en la municiones es muy poco probable”, dijo Ball a CNN. “La municiones golpeó precisamente este edificio que está en un área bastante remota”.

The-CNN-Wire

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