Hospitalizan al senador Mitch McConnell y “recibe una excelente atención”, dice portavoz

El senador Mitch McConnell, republicano por Kentucky, fue hospitalizado la mañana de este domingo, según informó su portavoz. “El senador…

El senador Mitch McConnell, republicano por Kentucky, fue hospitalizado la mañana de este domingo, según informó su portavoz.

“El senador McConnell fue hospitalizado esta mañana. Está recibiendo una excelente atención”, dijo el portavoz David Popp.

El comunicado no indicó la causa de la hospitalización ni dio detalles sobre su estado de salud.

McConnell, de 84 años, ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos años. En marzo de 2023 sufrió una conmoción cerebral y fracturas en las costillas tras una caída. Meses después, se quedó inmóvil en medio de una frase durante una conferencia de prensa en julio de ese año. CNN informó posteriormente que también había sufrido otras dos caídas ese mismo año.

McConnell llegó al Senado en 1985 y se convirtió en líder de la mayoría de la cámara en 2015. Desde ese cargo ayudó a moldear el primer mandato del presidente Donald Trump, especialmente al facilitar la confirmación de cientos de jueces federales.

Pero durante el segundo mandato de Trump, McConnell, que ya no ocupa un cargo de liderazgo en el Senado, se ha encontrado con frecuencia en desacuerdo con el presidente.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

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