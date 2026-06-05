Gobierno de Trump dice ante tribunales que canceló el fondo de US$ 1.800 millones contra “instrumentalización” de la Justicia

El Departamento de Justicia informó este viernes a dos jueces federales que las demandas que cuestionan el fondo contra la…

El Departamento de Justicia informó este viernes a dos jueces federales que las demandas que cuestionan el fondo contra la “instrumentalización” de la Justicia impulsado por el presidente Donald Trump han perdido vigencia, ya que el Gobierno ha abandonado el programa.

Los documentos judiciales representan la primera vez que el Gobierno de Trump afirma por escrito que ya no seguirá adelante con el fondo, que recibió amplias críticas antes de que el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, dijera esta semana que sería cancelado. Un juez federal ya había bloqueado los trabajos relacionados con el fondo.

Los argumentos del Departamento de Justicia llegan después de que los republicanos del Senado rechazaran varios intentos legislativos para eliminarlo, pese a preocupaciones bipartidistas de que pudiera convertirse en una reserva de recursos para aliados de Trump. Algunos legisladores, incluidos republicanos clave, expresaron inquietudes porque el fondo carecía de mecanismos de control.

Los legisladores estaban particularmente preocupados por la posibilidad de que se entregaran pagos a participantes en los disturbios, incluidos quienes agredieron a agentes policiales durante el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, una posibilidad que el Gobierno de Trump no descartó de inmediato.

Esta es la situación actual:

La semana pasada, una jueza federal en Virginia bloqueó temporalmente al Gobierno para que no tomara medidas destinadas a establecer el fondo y le prohibió liberar recursos de este. Sin embargo, la decisión fue de carácter técnico: no abordó la legalidad del programa, sino que buscó dar tiempo al tribunal para revisar una demanda que pretende eliminarlo por completo.

En documentos presentados este viernes ante jueces en Washington y Virginia que analizan impugnaciones contra el fondo, abogados del Departamento de Justicia señalaron las declaraciones de Blanche y sostuvieron que los casos ya no debían permanecer en los tribunales porque el fondo “ya no seguirá adelante”.

“Los intereses en juego y el interés público no favorecen que este tribunal intervenga en un proceso político para cerrar un fondo que ya no seguirá adelante”, indicó el Departamento de Justicia a la jueza federal Leonie Brinkema, en Alexandria, Virginia.

“El fondo ha sido objeto de un intenso debate público”, añadió el Departamento de Justicia. “Ese proceso puede parecer desordenado. Pero el tira y afloja de ese debate es una característica de nuestra república constitucional”.

En los documentos presentados este viernes, abogados del Departamento de Justicia dijeron a ambos jueces que los demandantes, entre ellos personas, ciudades, organizaciones y grupos de vigilancia gubernamental, habían presentado argumentos jurídicos cuestionables contra el fondo.

En particular, insistieron en que los demandantes carecían de la legitimación legal necesaria para presentar las demandas porque, según el Gobierno, no podían demostrar que el fondo les hubiera causado un perjuicio.

En el caso ante Brinkema, presentado por personas y grupos que afirman que no serían elegibles para presentar reclamaciones al fondo porque fueron objeto de acciones del Gobierno de Trump, el Departamento de Justicia sostuvo que los demandantes interpretaban incorrectamente el lenguaje del acuerdo judicial que dio origen al programa.

“La reparación solicitada por los demandantes (cerrar un fondo inexistente) (…) no corregiría el perjuicio que alegan (la exclusión de un fondo inexistente)”, escribió el Departamento de Justicia. “Los dejaría exactamente en la misma situación en la que afirmaban encontrarse cuando presentaron la demanda, y en la que están ahora que el fondo no seguirá adelante: sin posibilidad de obtener compensación del fondo”.

Mientras tanto, esta semana el tema generó divisiones entre los republicanos en el Congreso. Algunos legisladores retrasaron la consideración de un proyecto de ley sobre financiamiento migratorio hasta que la Casa Blanca se comprometiera a abandonar el fondo de compensación.

En un intento por convencer al Congreso de aprobar la iniciativa migratoria, Blanche dijo a legisladores de la Cámara de Representantes el martes que el Departamento de Justicia no avanzaría “con el fondo, punto”.

La representante demócrata Grace Meng preguntó entonces: “¿No avanzarán nunca?”. Blanche respondió: “Correcto”.

Finalmente, los republicanos no quisieron poner en riesgo una de las principales prioridades legislativas de Trump y aprobaron el proyecto de ley migratorio sin incluir lenguaje que eliminara formalmente el fondo. La medida avanzó en la madrugada del viernes tras horas de conversaciones entre líderes republicanos y legisladores disidentes. Solo una republicana, la senadora de Alaska Lisa Murkowski, votó en contra del proyecto final.

Sin embargo, Trump no ha sido tan categórico y ha enviado mensajes contradictorios sobre el futuro del fondo.

Un día después de que Blanche prometiera a los legisladores que el programa sería cancelado, Trump dijo que no sabía si el fondo estaba definitivamente muerto, lo que generó confusión sobre su situación.

“Tendría que preguntárselo a los abogados, no lo sé”, respondió cuando se le preguntó si el fondo había sido eliminado por completo o simplemente estaba suspendido. “Por lo que a mí respecta, era algo hermoso”.

El fondo surgió a raíz de un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y Trump, dos de sus hijos y la Trump Organization, después de que el presidente retirara una demanda por US$ 10.000 millones en la que alegaba que el IRS no protegió su información frente a una filtración no autorizada de sus declaraciones de impuestos.

Según el Departamento de Justicia, Trump no recibiría pagos del fondo, pero sí una disculpa formal.

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