Gavin Newsom rechaza un impuesto a la riqueza en California y propone uno nacional para los multimillonarios

El gobernador de California, Gavin Newsom, propuso este viernes un impuesto nacional para los multimillonarios que, según afirma, constituye la…

El gobernador de California, Gavin Newsom, propuso este viernes un impuesto nacional para los multimillonarios que, según afirma, constituye la primera parte de una agenda de “reinicio económico para Estados Unidos”, la cual, según sus asesores, forma parte de su evaluación para lanzar una campaña presidencial.

“El sistema que construyeron los fundadores de Estados Unidos fue diseñado para evitar la concentración del poder en unas pocas manos, pero hemos permitido que esa concentración ocurra de todos modos, lentamente, a plena vista y durante décadas”, escribió Newsom. “Podemos revertirlo juntos, como país”.

La propuesta llega en una etapa muy temprana del ciclo de la campaña presidencial, pero coincide con el hecho de que los demócratas siguen adoptando posturas de populismo económico e impulsando medidas contra los más ricos. También se produce mientras los votantes de California decidirán en noviembre sobre un impuesto a los multimillonarios, después de que el gobernador y los opositores a la iniciativa no lograron llegar a un acuerdo el jueves por la noche para impedir que aparezca en la boleta electoral.

Newsom, cuyo mandato está limitado por ley y dejará el cargo en enero de 2027, presentó su propuesta en una publicación de Substack difundida este viernes por la mañana. En ella plantea un impuesto mínimo para cualquier persona con un patrimonio superior a US$ 100 millones, de manera que pague al menos la misma tasa impositiva, y no una menor, que el trabajador estadounidense promedio que no cuenta con vacíos legales u otros mecanismos para reducir su carga tributaria.

Los demócratas ya han presentado anteriormente distintas propuestas de impuestos a la riqueza, entre ellas la impulsada por la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren durante su campaña por la candidatura presidencial demócrata de 2020. Newsom sostiene que su propuesta busca crear un mecanismo de protección frente a la forma en que la inteligencia artificial transformará la economía. También propone lo que denomina un “fondo nacional de participación pública”, con el objetivo de que todos los estadounidenses, y no solo las empresas tecnológicas y los inversionistas, participen de la riqueza que probablemente generará esa tecnología. Según un asesor, ese fondo financiaría beneficios para la transición laboral, cuidado infantil universal, educación superior gratuita y capacitación profesional, atención médica y una estrategia industrial nacional para la inteligencia artificial.

Newsom también pidió reescribir las normas sobre las herencias. Argumentó que, con lo que considera la mayor transferencia intergeneracional de riqueza en la historia de la humanidad prevista para los próximos 20 años, “si no actuamos, esa transferencia de riqueza entre los ultrarricos consolidará una aristocracia estadounidense permanente basada en la riqueza heredada, con todas las consecuencias políticas sobre las que advirtieron los fundadores”.

El gobernador explicó además por qué votará personalmente en contra de la propuesta de California, que impondría un impuesto único del 5 % a los residentes con un patrimonio neto superior a US$ 1.000 millones.

Los promotores de la medida reunieron más de 870.000 firmas y entre sus partidarios figuran progresistas como el senador por Vermont Bernie Sanders y el representante por California Ro Khanna, quien también es considerado un posible aspirante presidencial para 2028. Newsom y otros opositores temen que la iniciativa impulse la salida de empresas de California y que los ingresos recaudados no se distribuyan de manera suficientemente amplia.

“Competimos con otros 50 estados”, dijo Newsom este año durante el Foro Económico Mundial. “El capital fluye y se mueve. Eso es real. No es imaginario. Es muy, muy real”.

En su publicación de Substack, Newsom escribió que, aunque entiende “la ansiedad” que impulsa el interés por el impuesto propuesto en California, la iniciativa “ignora las clínicas de la red de protección social y los proveedores de atención de salud reproductiva que Planned Parenthood ha luchado durante décadas por proteger. No destina recursos a la vivienda, ni al cuidado infantil, ni a los trabajadores de seguridad pública que responden a las llamadas al 911, ni a las universidades públicas que han impulsado la economía de California durante una década”.

Considerado desde hace tiempo como un posible candidato presidencial para 2028, Newsom comenzó a mostrar de forma más explícita sus aspiraciones políticas con un video publicado la semana pasada sobre lo que describió como una investigación del Departamento de Justicia contra su esposa, Jennifer Siebel Newsom: “Donald Trump no solo viene por mí por mis tuits mordaces, viene por mí porque estoy considerando postularme a la presidencia”.

CNN confirmó a principios de este mes que Jennifer Siebel Newsom está siendo investigada. Sin embargo, una persona familiarizada con el caso negó que la investigación hubiera sido iniciada por la dirección del Departamento de Justicia designada por Trump en Washington.

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