Francia en el Mundial 2026: jugadores, seleccionador, la estrella y sus mejores resultados en el Mundial

La selección de Francia llega al Mundial 2026 como una de las máximas favoritas al título. Otra vez. “Les Bleus”,…

La selección de Francia llega al Mundial 2026 como una de las máximas favoritas al título. Otra vez. “Les Bleus”, campeones del mundo en Rusia 2018, quieren sacarse la “espina” tras ser finalistas en Qatar 2022 y volver a levantar el codiciado trofeo dorado.

El director técnico Didier Deschamps armó nuevamente un equipo competitivo con jugadores de élite en cada posición del campo, sumado a un estilo de juego que ya es una marca registrada para la plantilla.

Entre tantas figuras, hay dos que resaltan por encima de las demás: los delanteros Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Mbappé juega para el Real Madrid y, pese a no conseguir títulos con los blancos, esta temporada siguió siendo uno de los mejores jugadores del planeta.

Dembélé, por su parte, es el actual Balón de Oro y figura principal del Paris Saint-Germain, recientemente bicampeón de la Liga de Campeones de la UEFA.

Estos dos jugadores representan el estilo del equipo francés, el cual se enfoca en la velocidad, la técnica y la efectividad. Y, por si fuera poco, Deschamps cuenta con otros delanteros como Désiré Doué, Michael Olise y Rayan Cherki para conformar el ataque francés en caso de que Mbappé y Dembélé no puedan jugar.

En el mediocampo y la defensa hay más dudas, porque, más allá de que también tiene buenos nombres propios en esos puestos (Rabiot, Tchouaméni, Konate y Upamecano), las dos líneas se mostraron muy endebles en momentos críticos, como en la final ante Argentina en el Mundial 2022 o en las semifinales de la Eurocopa 2024 y la UEFA Nations League 2024/2025, donde los galos fueron eliminados por España.

El entrenador Didier Deschamps ha estado presente en casi todos los momentos más importantes del fútbol francés.

Como jugador fue el capitán de Les Bleus durante la campaña de 1998, en donde Francoa terminó levantando la primera Copa del Mundo para su vitrina.

Tras su retiro, Deschamps volvió a la selección nacional en el rol de entrenador en 2012. Allí tuvo su primera gran experiencia en la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde su equipo cayó ante Alemania —el futuro campeón— en cuartos de final.

Cuatro años más tarde, Deschamps tocó el cielo con las manos al ganar el Mundial de 2018, el segundo título mundial de Francia en su historia.

Con el título en Rusia, Francia pasó a ser uno de los mejores equipos de la era. En 2021 levantó el trofeo de la Liga de Naciones de la UEFA y el año siguiente perdió en la final del Mundial ante Argentina.

Francia forma parte del Grupo I del Mundial 2026 junto a Senegal, Iraq y Noruega. En el papel, Les Bleus llegan como favoritos, pero no deja de ser una zona muy competitiva con ofensivas llamativas.

Francia iniciará su camino el 16 de junio ante Senegal, una selección que trae el amargo de recuerdo de haberla vencido en el debut del Mundial 2002, donde los galos llegaban como vigentes campeones.

Su segundo partido la enfrentará con Iraq en Filadelfia y el tercero ante la Noruega del ariete Erling Haaland en Boston.

Hasta el momento, Deschamps solo tiene una baja considerable: Hugo Ekitiké, quien sufrió una lesión ligamentaria.

Francia tiene ya 17 participaciones en la Copa del Mundo, habiendo debutado en la primera de todas, en 1930. Además, fue sede en dos ocasiones, 1938 y 1998.

En cuanto a sus cifras en cancha, Francia tiene 73 partidos jugados, con 39 victorias, 14 empates y 20 derrotas. En 1998 ganó su primera copa frente a su público y en 2018 lo ganó en territorio ruso.

The-CNN-Wire

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