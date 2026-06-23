Explosiva apelación de Trump al veredicto por abuso sexual a E. Jean Carroll sigue estancada en la Corte Suprema

Mientras los magistrados de la Corte Suprema se preparaban para reunirse a puerta cerrada el 27 de febrero, tenían ante…

Mientras los magistrados de la Corte Suprema se preparaban para reunirse a puerta cerrada el 27 de febrero, tenían ante sí un caso explosivo relacionado con el presidente Donald Trump, quien busca revocar la decisión de un jurado federal que concluyó que abusó sexualmente y difamó a la columnista E. Jean Carroll.

Sin embargo, un día antes de esa reunión privada, el caso de Trump fue retirado de la agenda sin explicación.

Desde entonces, la apelación políticamente sensible, presentada inicialmente por Trump en noviembre, ha sido incluida y reprogramada en la agenda del tribunal en 15 ocasiones. Según un análisis de CNN, solo otro caso ha sido reprogramado tantas veces durante el actual período judicial.

Desde que Trump presentó la apelación hace siete meses, perdió además otro caso relacionado con Carroll por US$ 83 millones, y el Departamento de Justicia abrió una investigación penal sobre la columnista.

La máxima instancia judicial del país casi nunca explica cómo maneja las apelaciones pendientes y tampoco lo ha hecho en este caso. La demora podría deberse a que uno o más magistrados están redactando una opinión sobre el asunto. Otra posibilidad es que el tribunal esté esperando otras apelaciones relacionadas con la disputa entre Trump y Carroll que se prevé lleguen próximamente.

Sea cual sea la razón, la demora ha beneficiado a Trump, en parte porque ha postergado el pago de una indemnización de US$ 5 millones que un jurado de Nueva York otorgó a Carroll hace más de tres años.

“La rareza aquí no es solo que el tribunal haya reprogramado uno de los casos de Carroll 15 veces, sino la ausencia de una justificación convincente para haberlo hecho”, dijo Steve Vladeck, de la Facultad de Derecho de Georgetown y analista de la Corte Suprema para CNN.

La explicación más lógica, según Vladeck, es que la Corte está esperando las otras apelaciones previstas, aunque los casos abordan cuestiones jurídicas diferentes.

“La única otra explicación es algún tipo de consideración especial hacia el presidente Trump, lo que plantea el problema de que este caso, al menos, trata sobre una conducta en la que incurrió cuando no estaba en el cargo”, añadió.

Carroll demandó a Trump por difamación en 2019 y volvió a demandarlo en 2022 por difamación y agresión sexual después de que el estado aprobara una ley que permitía a las víctimas de abuso sexual presentar demandas civiles por hechos ocurridos en el pasado. En una situación inusual, el segundo caso —el presentado en 2022— llegó primero a juicio y el jurado otorgó a Carroll US$ 5 millones. Ese es el caso que actualmente está pendiente ante la Corte Suprema.

El caso de 2019 fue juzgado después y derivó en una sentencia de US$ 83 millones contra Trump. Se espera que esa primera demanda llegue a la Corte Suprema en los próximos días.

Con intereses incluidos, Trump adeuda a Carroll más de US$ 100 millones.

La demanda de 2022 sostiene que Trump la agredió sexualmente en unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de 1990 y luego la difamó al afirmar que ella había inventado la historia para impulsar las ventas de un libro. Trump, que ha negado reiteradamente haber actuado de manera indebida, sostiene que el juez federal Lewis Kaplan, quien presidió el juicio civil, cometió numerosos errores al permitir que el jurado escuchara el testimonio de dos mujeres que aseguraron haber sido agredidas sexualmente por él años antes.

Trump también argumentó que el juez no debió permitir que el jurado viera la grabación conocida como Access Hollywood, en la que se escucha a Trump, en 2005, afirmar que besa y toca a mujeres sin su consentimiento.

“Sabes, me siento automáticamente atraído por las mujeres hermosas. Simplemente empiezo a besarlas. Es como un imán. Solo las beso. Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, te lo permiten. Puedes hacer cualquier cosa… agarrarlas por la vagina. Puedes hacer cualquier cosa”, se escucha decir a Trump en la grabación.

Kaplan concluyó que la grabación era pertinente para el jurado porque aumentaba la probabilidad de que Trump “efectivamente haya tenido contacto con los genitales de mujeres en el pasado sin su consentimiento, o haya intentado hacerlo”.

El año pasado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el veredicto de US$ 5 millones contra Trump al concluir que el juez del juicio no cometió errores que justificaran la celebración de un nuevo proceso. En junio de 2025, Trump perdió un intento para que el caso fuera revisado por el pleno de magistrados del tribunal de apelaciones y, meses después, recurrió ante la Corte Suprema.

“Es profundamente perjudicial para el tejido de nuestra república que el presidente Trump, en medio de una presidencia histórica, tenga que desviar su atención de sus responsabilidades únicas como jefe del Ejecutivo para seguir luchando contra acusaciones falsas de hace décadas y contra las numerosas injusticias de este caso sin fundamento”, dijeron los abogados del presidente a la Corte Suprema en una presentación realizada en enero. “No se puede permitir que este trato a un presidente continúe”.

Al pedir a la Corte Suprema que rechazara el caso, los abogados de Carroll argumentaron que el tribunal de distrito actuó dentro de su jurisdicción al admitir las pruebas.

En un escrito altamente técnico sobre normas probatorias, los abogados de Carroll se centraron principalmente en la decisión del Segundo Circuito que confirmó el veredicto.

“La tarea del tribunal era simplemente determinar si un jurado podía concluir razonablemente, a partir de una preponderancia de la evidencia, que el señor Trump cometió un acto de agresión sexual”, resolvió por unanimidad un panel de tres jueces del Segundo Circuito, todos designados por presidentes demócratas. “Si podía llegar a esa conclusión, el tribunal tenía discreción para admitir la evidencia”.

Todos esos argumentos escritos fueron presentados ante la Corte Suprema a finales de enero.

Y entonces comenzaron los retrasos.

Durante su período anual, que va de octubre a junio, los magistrados de la Corte Suprema se reúnen en privado una vez por semana para decidir si aceptan o rechazan apelaciones pendientes. Se necesitan cuatro votos para aceptar un caso.

Sin embargo, las apelaciones suelen mantenerse para varias reuniones por distintos motivos. Bajo la presidencia del magistrado John Roberts, la Corte casi siempre conserva una apelación para una segunda reunión antes de aceptarla y programar argumentos orales. En ocasiones, algunos casos son incluidos repetidamente en la agenda y finalmente rechazados sin explicación.

A veces se mantienen para dar a un magistrado la oportunidad de redactar una disidencia frente a una decisión de rechazo. En otras ocasiones, parece que los jueces esperan que un caso similar avance por los tribunales inferiores. Con frecuencia, la razón permanece poco clara.

Normalmente, cuando un caso se mantiene pendiente, es incluido nuevamente en futuras reuniones. Desde diciembre, por ejemplo, la Corte ha vuelto a incluir múltiples apelaciones relacionadas con prohibiciones locales a armas de estilo militar y cargadores de alta capacidad.

Lo diferente en el caso de Carroll es que la apelación del presidente está siendo “reprogramada”. Eso sugiere que ni siquiera está siendo discutida formalmente.

El año pasado, la Corte reprogramó 17 veces un caso sobre la amplia autoridad del Gobierno federal para procesar delitos en territorios indígenas, incluso durante el receso de verano. Finalmente, la petición fue rechazada.

Solo otro caso ha sido reprogramado tantas veces como la apelación de Carroll. Se trata de un caso en Ohio que involucra a un agente de policía de vivienda pública que disparó y mató a un sospechoso que huía con un arma en la mano.

Un portavoz de la Corte Suprema no respondió a una solicitud de comentarios.

Los abogados de Carroll declinaron hacer comentarios. El equipo legal de Trump remitió a declaraciones anteriores en las que calificó las acusaciones de Carroll como “falsas” y como una “persecución judicial liberal”.

Mucho ha cambiado en la disputa legal entre Trump y Carroll desde que el caso llegó a la agenda de la Corte Suprema. El mes pasado, el Departamento de Justicia abrió una investigación penal sobre Carroll para determinar si cometió perjurio en testimonios relacionados con la apelación pendiente.

Mientras tanto, un segundo caso entre Trump y Carroll parece encaminado a llegar también a la Corte Suprema.

Carroll volvió a demandar a Trump por declaraciones que hizo sobre ella en 2019. Un jurado de Nueva York concluyó que esas afirmaciones eran difamatorias y ordenó a Trump pagar US$ 83 millones en daños. Un panel federal de apelaciones confirmó posteriormente la indemnización al considerar que era “razonable a la luz de los hechos extraordinarios y particularmente graves” del caso y rechazó varios de los argumentos legales de Trump. Entre ellos, determinó que Trump había renunciado previamente a cualquier alegato de inmunidad presidencial y sostuvo que la decisión de la Corte Suprema de 2024 sobre inmunidad presidencial no modificaba esa conclusión.

El pleno del Segundo Circuito rechazó reexaminar esa decisión a finales de abril.

En una carta inusual presentada ante la Corte Suprema en el caso ya pendiente, los abogados de Trump informaron el 2 de junio que planean apelar también el segundo caso ante la máxima instancia judicial “dentro del próximo mes”.

“El tribunal”, añadieron los abogados de Trump, “podría considerar ambas peticiones conjuntamente”.

Dada la forma en que funciona el calendario de la Corte Suprema, eso probablemente retrasaría hasta el otoño cualquier decisión sobre si aceptar o rechazar el caso relacionado con Carroll.

Este lunes, la Corte volvió a incluir el caso en la agenda para el jueves.

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