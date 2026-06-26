Exclusivo: empresa que trabajó en renovación del estanque reflectante rechazó retomar el proyecto con Trump por “inviable”

Varios meses antes de que aparecieran tiras azules flotando en la superficie del estanque reflectante del monumento a Lincoln, se…

Varios meses antes de que aparecieran tiras azules flotando en la superficie del estanque reflectante del monumento a Lincoln, se le ofreció a una empresa que había participado en su última renovación, hace más de 15 años, la oportunidad de encargarse también de esta remodelación. Pero la empresa se negó.

Específicamente, se negó a cumplir dos requisitos: el Gobierno de Trump quería que estuviera listo para el 4 de julio, y el fondo de la piscina debía ser azul, según dos empleados de la empresa Sika Corporation con sede en Nueva Jersey, que proporcionaron los productos de construcción de concreto y sellado para un proyecto de renovación de 2010 en el estanque reflectante.

Según los dos empleados, quienes hablaron con CNN bajo condición de anonimato, ambas demandas hicieron que el trabajo fuera “inviable”.

Finalmente, se eligió a Rhino Linings —empresa conocida sobre todo por sus revestimientos para cajas de camionetas, aunque en su página web también indica que sus productos pueden utilizarse en instalaciones acuáticas— para suministrar los materiales necesarios para la última renovación del estanque reflectante.

Ahora, menos de un mes después de su aplicación, el material del fondo del Reflecting Pool parece estar descascarándose, causando una gran controversia en Washington.

El presidente Donald Trump culpa a los vándalos de extrema izquierda y los contratistas prometen arreglar lo que dicen son áreas problemáticas aisladas.

Mientras tanto, las algas han teñido el agua con varios tonos de verde a pesar de que la renovación se suponía que limpiaría ese problema.

Trump sostiene que la renovación ha sido un éxito, pero el proyecto enfrenta un fuerte escrutinio.

Inicialmente se estimaba que costaría US$ 1,8 millones, pero el costo ahora asciende a US$ 14,7 millones, según un resumen del contrato del Departamento del Interior otorgado a la empresa con sede en Virginia, Atlantic Industrial Coatings.

Dada la experiencia previa de Sika con el estanque, la decisión de la compañía de rechazar el contrato, que no se había informado previamente, podría avivar aún más las críticas crecientes de que el proyecto fue apresurado y posiblemente se completó de manera indebida.

El congresista Robert Garcia, el máximo representante demócrata en la Comisión de Supervisión de la Cámara, envió cartas el miércoles a los contratistas a cargo de la renovación, solicitando información como contratos y registros de calidad del agua.

“La desastrosa renovación de nuestro Estanque Reflectante nacional por Donald Trump es su último proyecto de vanidad fallido”, denunció García en un comunicado. “El presidente debería estar enfocado en hacer que la vida sea más asequible para el pueblo estadounidense, no recompensar a sus leales con contratos gubernamentales y derrochar el dinero de los contribuyentes en proyectos fallidos. Estamos exigiendo respuestas directamente de los contratistas sobre los fracasos del proyecto”.

Sika Corp. no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

La controversia en torno al estanque ha dado origen a teorías sobre lo que salió mal tanto por parte del presidente como de los internautas.

El viernes pasado, Trump repitió afirmaciones que surgieron en círculos de derecha de que los problemas más amplios del estanque son el resultado de vandalismo. Trump ha insinuado en varias acusaciones, a menudo sin evidencia, incluyendo que hay un corte de cientos de metros de largo en el estanque.

El miércoles por la noche, el Departamento de Justicia dijo en un documento judicial que el calafateo sobre el sellador de espuma del estanque fue cortado con un “cuchillo afilado o navaja” y que las partes superiores de aproximadamente 70 postes de cerca fueron arrojadas al agua.

El documento es parte de una demanda presentada por la Fundación del Paisaje Cultural sin fines de lucro que sostiene que los funcionarios pasaron por alto pasos regulatorios para completar la renovación.

Turistas y residentes locales por igual se han dirigido al lugar en los últimos días para tomar fotos y videos de la proliferación de algas o de las tiras azules descascaradas. La policía arrestó al menos a seis personas por vandalismo y emitió citaciones federales a al menos otras siete.

Una persona que fue arrestada por vandalismo, el tres veces olímpico de EE.UU. David Hearn, le dijo a CNN que solamente estaba tocando un trozo de material azul parcialmente desprendido de la reciente renovación.

Los comentarios en internet también han especulado que el fondo del estanque pudo haberse visto afectado por la presencia de maquinaria pesada y camiones, así como por un comitiva presidencial que pasó por allí poco después de haberse aplicado el revestimiento.

Ravi Kurani, presidente de Standard Water Corp, una empresa de tecnología industrial, le dijo a CNN que nunca recomendaría conducir autos sobre la superficie de una piscina, especialmente cuando se están realizando renovaciones.

“Es como si estuvieras colocando un piso en tu cocina y luego pasas un tractor muy pesado por encima de él, va a dañarlo un poco”, explicó.

Tim Auerhahn, experto en infraestructuras de piscinas y presidente de Aquatic Council, una firma consultora, dijo en un correo electrónico que no hay suficiente información para concluir definitivamente que el tráfico de vehículos causó daños, pero “es uno de varios factores que deben considerarse como parte de un análisis completo de fallas”.

Auerhahn agregó que: “Es importante no enfocarse en una teoría única demasiado pronto”.

Trump dijo esta semana que el memorial del estanque se drenará nuevamente para una “reparación permanente” alrededor del 4 de Julio.

La última vez que Sika trabajó en el estanque reflectante fue en 2012, cuando la administración del presidente Barack Obama gastó US$ 34 millones en una renovación de 18 meses de la piscina que pretendía abordar los problemas continuos con las floraciones de algas.

Sin embargo, poco después de que se completara esa renovación, el estanque volvió a convertirse en un desorden turbio y maloliente. Esa aparente falla para abordar adecuadamente los problemas del estanque se convirtió en munición política para Trump cuando ordenó su propia renovación.

Fue entonces cuando, a finales de marzo, Sika fue contactada por American Concrete Services para un proyecto rápido de superficie, en azul, según los dos empleados de Sika que hablaron con CNN. No está claro por qué el Departamento del Interior utilizó un contratista diferente, Atlantic Industrial Coatings.

American Concrete Services no respondió a una solicitud de comentarios para este informe.

Sika rechazó la propuesta después de una evaluación rutinaria de factibilidad y riesgos, dijeron los empleados. Uno de los especialistas de Sika asumió que era porque la solución de Sika era complicada y prolongada, y no se ajustaba al breve plazo del contratista de apenas unos meses.

El principal problema, dijo uno de los empleados de Sika, era el revestimiento sobre las juntas de expansión presentes en el estanque y las limitaciones en los materiales que se podían usar y sumergir en agua.

El estanque cuenta con unos 3 km de conexiones, que fueron reemplazadas recientemente como parte de las renovaciones, según el secretario del Departamento del Interior, Doug Burgum.

Las juntas permiten que las grandes losas de concreto que conectan se flexionen con los cambios de temperatura.

Una de las soluciones propuestas por Sika fue colocar metal sobre las juntas, y luego aplicar un revestimiento de color azul.

Sika advirtió al contratista que con el movimiento potencial —expansión y contracción natural— el metal podría hacerse visible, causando inconsistencias con el azul utilizado en otras partes del estanque, dijo el empleado.

Antes de que comenzaran a notarse los desprendimientos, en una entrevista de este mes con Emily Miller, una periodista y exestratega de comunicaciones republicana, Eddie Wood, propietario de Atlantic Industrial Coatings, dijo que fue el Gobierno el que decidió utilizar un tipo de revestimiento similar al plástico llamado poliurea y contratar a Rhino Linings para suministrar esos materiales.

La empresa fue contratada previamente por ramas de las fuerzas armadas, proporcionando revestimientos para chalecos antibalas, helicópteros, tanques de combustible y camiones, según su sitio web.

Wood dijo anteriormente a CNN que estaba orgulloso de la participación de su empresa en el proyecto y dijo que no tenía nada que ver con el agua llena de algas. Cuando comenzó a desprenderse el material azul, dijo que abordaría cualquier problema que hubiera surgido.

Wood le dijo a CNN que no estaba disponible para responder preguntas sobre el proceso de renovación y el calendario esta semana.

Rhino Linings también ha sido nombrada en múltiples demandas.

A fines de 2021, un jurado emitió un veredicto de US$ 2 millones contra Rhino, tras determinar que la empresa no capacitó correctamente ni evaluó a su instalador recomendado.

El jurado también determinó que Rhino no inspeccionó minuciosamente el techo terminado de un gran edificio comercial en Texas.

Según las acusaciones en la demanda, esas fallas resultaron en que el edificio sufriera más de 200 filtraciones y requirió la instalación de un nuevo techo de metal sobre los productos de Rhino Linings para evitar más daños.

Rhino Linings no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Los dos productos de Rhino Linings finalmente utilizados en el estanque fueron el Imprimador Rhino 406 y el Pipeliner 5000, según un anuncio de la empresa. El imprimador está compuesto por resina epoxi, y el revestimiento está hecho de una mezcla de resina e isocianato y poliurea.

El producto Pipeliner 5000 se utiliza típicamente para revestimientos en almacenamiento de agua, instalaciones de aguas residuales y tuberías (contenedores no expuestos regularmente a la luz solar). Algunas poliureas no son estables bajo la luz UV.

En cuanto al Imprimador Rhino 406, un empleado de Sika dijo que la resina epoxi, que es un recubrimiento popular para pisos de garaje, es rígida y no sería una buena solución para juntas flexibles como las que se encuentran en el estanque.

En un comunicado sobre el estanque en su sitio web, Rhino Linings dijo que “tiene conocimiento de informes sobre áreas localizadas de separación de la capa de acabado”.

“Según la información proporcionada por el equipo del proyecto, la condición se limita a áreas aisladas de la capa de acabado y no afecta la membrana impermeabilizante subyacente”, agregó el comunicado. “Los interesados en el proyecto están al tanto de la condición y se han identificado acciones correctivas”.

Al ser cuestionado sobre la explicación del empleado de Sika sobre por qué la empresa no consideró factible el trabajo en el estanque reflectante, Auerhahn, el experto en infraestructura del proyecto, dijo que era “una evaluación técnicamente razonable”.

“Las grandes juntas de expansión son características desafiantes en instalaciones acuáticas, especialmente en grandes cuencas donde es probable que haya movimiento”, dijo Auerhahn.

“Los sistemas epoxídicos funcionan bien en muchas instalaciones acuáticas, pero son relativamente rígidos y no se confía en ellos cuando se espera un movimiento significativo de las juntas. Utilizar una tapa de metal sobre esta junta no es una solución irrazonable y se ha utilizado en otras aplicaciones de ingeniería”, agregó.

Auerhahn, quien advirtió que sus observaciones se basaban solo en información disponible públicamente, dijo que aunque no llegaría a concluir que el Pipeliner 5000 de Rhino fue definitivamente el producto incorrecto para la aplicación, la selección “plantea legítimas preguntas técnicas sobre la compatibilidad del sustrato, la exposición a la UV, el movimiento de la junta, la exposición química y la durabilidad a largo plazo en el entorno único del estanque”.

Agregó que el uso de recubrimientos de poliurea en una gran cuenca de agua histórica es igualmente poco convencional.

“No se ha comprobado bien en fuentes y piscinas, por lo que era una tecnología en gran medida no probada dadas las circunstancias”, afirmó Auerhahn.

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