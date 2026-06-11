Evacúan varias plantas del Pentágono debido a un “incidente con materiales peligrosos”

Varios pisos y pasillos del Pentágono han sido cerrados y otros están siendo evacuados debido a un “incidente con materiales…

Varios pisos y pasillos del Pentágono han sido cerrados y otros están siendo evacuados debido a un “incidente con materiales peligrosos”, según tres fuentes familiarizadas con el caso y el departamento de bomberos local.

Los sistemas dentro del Pentágono “han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su importancia”, según informó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, este jueves.

“El Departamento está implementando protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada”, dijo Parnell. “Los equipos de respuesta están desplegados y listos para brindar apoyo a los ocupantes de los edificios”.

El equipo de respuesta a materiales peligrosos de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono está interviniendo en el incidente con la ayuda del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington, según explicó la capitana Jamie Jill, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington.

Una publicación en redes sociales del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Arlington indicó que el Equipo de Materiales Peligrosos del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington está operando en el Pentágono “durante un incidente con materiales peligrosos”.

Según indicaron dos fuentes, se cerraron los pisos del segundo al quinto, en los pasillos del cuatro al siete del extenso complejo del Pentágono. Una tercera fuente declaró a CNN que la policía en el edificio lleva máscaras antigás y equipo completo de protección química.

Esta es una noticia de última hora y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.