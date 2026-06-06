Este verano habrá un eclipse solar total. Esto es lo que necesitas saber

El 12 de agosto, un eclipse solar total ofrecerá un espectáculo celestial por primera vez en más de dos años.…

El 12 de agosto, un eclipse solar total ofrecerá un espectáculo celestial por primera vez en más de dos años.

Según la NASA, un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre nuestro planeta que bloquea por completo la luz solar en algunas zonas del mundo.

Quienes observen el cielo desde algunas partes de Groenlandia, Islandia, el norte de España y el noreste de Portugal podrán presenciar la totalidad del eclipse, cuando el cielo se oscurece momentáneamente al desaparecer completamente el Sol.

Mientras tanto, un eclipse parcial, en el que solo se bloquea parte de la luz solar, será visible en partes de Europa, África y América del Norte.

Según la Agencia Espacial Europea (ESA), en abril de 2024 se pudo observar un eclipse solar total desde México, Estados Unidos y Canadá, pero el último observable desde Europa continental ocurrió en 2006.

El evento del próximo agosto es el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica desde 1905, y el primero de los tres eclipses solares que el país presenciará entre ahora y 2028, según la ESA.

“Un eclipse solar total es uno de esos momentos excepcionales en los que millones de personas pueden mirar al cielo juntas y sentir asombro y curiosidad”, declaró Carole Mundell, directora científica de la ESA. “Es un momento compartido que nos conecta con el universo y nos recuerda que el deseo de explorar y comprender es una de las mayores fortalezas de la humanidad.”

La estrecha franja de totalidad abarcará 8.300 kilómetros (5.157 millas), comenzando sobre la costa ártica alrededor de la 1 p.m., hora ET, y pasando cerca del Polo Norte antes de desplazarse sobre Groenlandia, Islandia, Portugal y el norte de España, según EarthSky.

Los observadores del eclipse en Groenlandia podrán disfrutar de algo más de dos minutos de totalidad, mientras que quienes se encuentren en el norte de España solo podrán ver unos 20 segundos, si las condiciones lo permiten. El mal tiempo siempre es el mayor obstáculo para la observación de eclipses.

El eclipse pasará sobre Galicia y luego sobre las islas Baleares en España al atardecer, acelerando la transición del día a la noche, según el Comité Científico y Asesor Español para el Trío de Eclipses.

Para consultar cuándo ocurrirá el eclipse en su zona y cómo se verá, puedes visitar el sitio web de Time and Date.

Para quienes vivan fuera de la trayectoria del eclipse, la ESA ofrecerá una transmisión en directo de la totalidad desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre en Teruel.

El próximo eclipse solar total pasará sobre el sur de España, el norte de África, Arabia Saudita y Yemen el 2 de agosto de 2027, según la NASA.

Estados Unidos no tendrá la oportunidad de presenciar un eclipse solar total hasta el 30 de marzo de 2033, e incluso entonces, el único punto de observación será Alaska. No será hasta el 22 de agosto de 2044 que un eclipse solar total sea visible desde los Estados Unidos continentales, cuando la totalidad se producirá sobre Dakota del Norte y Montana.

El próximo eclipse solar total con una trayectoria de costa a costa que abarcará los 48 estados continentales tendrá lugar el 12 de agosto de 2045. La trayectoria de la totalidad se curvará sobre California, Nevada, Utah, Colorado, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama y Florida, con un eclipse parcial visible en otros estados.

Nunca es seguro mirar directamente al sol sin protección especializada, excepto durante el momento de plenitud del eclipse, cuando la luz solar está completamente bloqueada.

A la primera señal de que reaparece la luz solar, ponte unas gafas especiales para eclipses o utiliza un visor solar portátil.

Como alternativa, puedes observar el sol con un telescopio, binoculares o una cámara con un filtro solar especial en la parte frontal, que ofrece la misma protección ocular que las gafas para eclipses. Las gafas de sol no sustituyen a las gafas para eclipses ni a los visores solares, que son miles de veces más oscuros y cumplen con un estándar internacional. Evita usar gafas para eclipses o visores solares rotos, rayados o dañados.

Según la NASA, tampoco es seguro mirar al sol a través de ningún dispositivo óptico (lente de cámara, telescopio, binoculares) mientras se usan gafas para eclipses o un visor solar portátil. Los rayos solares se concentran al pasar a través de un dispositivo óptico, y esta concentración puede quemar el filtro de las gafas o el visor y causar daños oculares graves.

Los eclipses solares ofrecen a los científicos oportunidades únicas para estudiar el Sol y su corona, o atmósfera exterior, e invitan al público a participar como científicos ciudadanos.

Durante el eclipse de agosto, los científicos planean lanzar globos de gran altitud que podrán capturar imágenes del evento y la sombra lunar. Su objetivo es reproducir un experimento de eclipse de 1919 que midió cómo la gravedad del Sol desvía la luz de estrellas distantes y confirmó la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, según el Comité Científico y Asesor Español para el Trío de Eclipses.

Se invita a científicos aficionados a construir su propio instrumento para medir los cambios que se producen en la atmósfera cuando el cielo se oscurece momentáneamente.

“Aprovechamos momentos como este para acercar la ciencia y la tecnología espacial a la sociedad, inspirar a las futuras generaciones y unir a personas de toda Europa a través de la emoción del descubrimiento”, declaró Mundell, de la ESA.

The-CNN-Wire

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