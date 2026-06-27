Entre la “esperanza” y la “zona de desastre” luego de los sismos: esto dicen rescatistas desde el terreno en Venezuela

La ventana “dorada” de 72 horas se cierra. La tarde de este sábado se cumplen tres días completos desde los…

La ventana “dorada” de 72 horas se cierra. La tarde de este sábado se cumplen tres días completos desde los dos terremotos que azotaron Venezuela el miércoles y, con ello, el lapso de 48 a 72 horas que históricamente ha predominado para buscar a personas vivas bajo los escombros tras algún sismo fuerte llega a su fin. Después de ese lapso, las probabilidades de supervivencia sin una fuente de agua disminuyen rápidamente. Sin embargo, algunos estudios indican que muchos rescates de supervivientes aún pueden tener lugar durante los primeros cinco o seis días posteriores a un siniestro.

En Venezuela, mientras transcurren las horas más críticas y el tiempo se vuelve un factor vital, los rescatistas trabajan sin detenerse para encontrar sobrevivientes. Miles han llegado al país desde distintas partes del mundo a apoyar en lo que unos describen como una “zona de desastre”.

Pero, a pesar de este panorama adverso, cada rescatista guarda la “esperanza” de hallar a alguien con vida.

David Emmanuel Villa Tejeda, miembro del equipo rescatista mexicano de los Topos, dijo desde el terreno en la capital Caracas que la situación es “difícil”, ya que los edificios dañados son estructuras muy altas y hay una alta cantidad de ellos.

“Es difícil porque el terremoto fue primero uno, al minuto fue otro y no fue muy profundo.

Entonces, fue lo que ocasionó que cayeran tantísimos edificios”, indicó Villa Tejeda a periodistas que acompañan las labores en Venezuela.

El panorama es negativo, al menos en el edificio en el que él estaba trabajando en la capital. Dijo que, por la manera en la que cayó la estructura, “está siendo muy difícil ya encontrarlos con vida”.

No obstante, dice que no pierden la esperanza, pues han estado en situaciones donde “hemos sacado personas después de 10 días, debajo de los escombros, vivos todavía”.

“Aún tenemos la esperanza de encontrar a alguien vivo y recuperar todas las víctimas que estén atrapadas adentro”, señaló el rescatista del equipo mexicano.

Villa Tejeda comentó que la mayor diferencia que ha visto desde su llegada el viernes por la noche es la organización. Ahora todo fluye de mejor manera una vez que se asignaron tareas entre los equipos internacionales en el país sudamericano.

“Ayer había 100 personas arriba del edificio. Por el peso puede irse otra vez para abajo.

Entonces, desde que llegamos a trabajar, no sé si se dieron cuenta, hemos subido en equipos de cuatro o cinco máximo con los perritos y ya revisamos”, añadió.

El equipo rescatista de Ecuador llegó a Venezuela el viernes por la mañana y desde ese primer día de operaciones tuvo dos asignaciones en el estado La Guaira, la zona más afectada por los terremotos.

“El reporte del líder del equipo USAR Ecuador es que lamentablemente en estos términos es una zona de desastre, todo el sector de La Guaira especialmente. Esa fue la primera impresión que le dio al equipo”, dijo el comandante Esteban Cárdenas Verela, jefe de los Bomberos de Quito, a CNN.

Como jefe del cuerpo de bomberos, Cárdenas Verela está recibiendo información desde Venezuela por parte del Grupos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR ECU) de los Bomberos de Quito.

En La Guaira, el equipo ecuatoriano se dirigió a su asignación en La Guzmania, donde evaluaron estructuras, realizaron operaciones de búsqueda y rescate, incluidos binomios caninos, con el fin de encontrar posibles sobrevivientes, sin novedades por el momento.

La otra asignación en La Guaira fue en Caraballeda, otro punto fuertemente impactado por los terremotos. Ahí, el equipo rescatista tuvo conocimiento de una posible persona con vida, pero el acceso fue “imposible (…) debido al colapso de puentes en la ruta”.

Cárdenas Varela añadió que desde esta tarde el equipo ecuatoriano tienes dos asignaciones más en el terreno.

“Esperemos tener resultados positivos. Como ustedes saben, hay equipos que están recuperando personas con vida, todavía tenemos la esperanza de que podamos encontrar más sobrevivientes en esta tragedia”, dijo el jefe de los Bomberos de Quito.

La tragedia ha dejado hasta este sábado por la tarde más de 1.400 personas muertas y más de 3.200 heridas, según autoridades venezolanas. En tanto, más de 30.000 personas están desplegadas en las labores de atención a la tragedia; la cifra incluye efectivos militares, policías, rescatistas, médicos, paramédicos, psicólogos y acompañantes.

Cárdenas Varela indicó que tenían registrados más de 20 equipos rescatistas en Venezuela. El de Ecuador consta de 46 rescatistas, dos canes de búsqueda y aproximadamente seis toneladas de equipamiento, entre el campamento y equipo de búsqueda tecnológica, como drones con sistema de monitoreo térmico para la búsqueda de sobrevivientes.

“Ese es el contingente, esto es sumado a dos aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que son parte del gobierno, el Estado ecuatoriano los han puesto a disposición del equipo para poder apoyar a Venezuela en esta lamentable tragedia”, señaló el jefe de bomberos.

El equipo de rescate ecuatoriano puede trabajar “24 horas durante siete días de manera ininterrumpida”, dijo Cárdenas Varela. Después de ese tiempo, evaluarán con las autoridades locales si se requiere de más ayuda.

El equipo de rescate salvadoreño ya ha rescatado a personas con vida en La Guaira en las horas que llevan desplegados en Venezuela.

Un rescatista del equipo salvadoreño dijo a la agencia Reuters que se organizaron en siete equipos sobre el terreno, además de las unidades caninas y de dron que apoyan con las labores. Asimismo, el equipo apoyará con insumos médicos.

“Esos siete grupos están trabajando simultáneos (…) También pretendemos reforzar los hospitales, vienen nueve toneladas de medicamentos para la donación a los hospitales y poder trabajar de la mano con el área de salud porque traemos médicos, enfermeras y paramédicos”, comentó Roberto Gavidia, del equipo rescatista de El Salvador.

El apoyo en materia de salud es de suma importancia para Venezuela en estos momentos. Con las miles de personas heridas y fallecidas, los hospitales del país —que ya carecían previamente de una infraestructura sólida— están desbordados.

El equipo de El Salvador rescató viva a Camila Sofía Medina Rivas, de 15 años, y a su perro Chanel de entre los escombros del noveno piso de un edificio en Catia La Mar, estado La Guaira. Este mismo equió rescató con vida a Nayarit Colmenares, de 39 años, que se encontraba atrapada en los escombros de un sexto piso en La Guaira.

Por ser la zona más afectada, el equipo de búsqueda y rescate de Colombia (USAR COL) también fue asignado a La Guaira. Este equipo consta de 63 rescatistas y cuatro binomios caninos.

Según la evaluación de USAR COL, en La Guaira “se concentra el mayor número de estructuras colapsadas y personas afectadas”, señaló el Gobierno de Colombia en un comunicado.

El equipo rescatista colombiano pudo establecer contacto con un niño de 11 años “atrapado en un edificio colapsado”.

Desde entonces, USAR COL “concentra todos sus esfuerzos en su rescate. Mientras avanzan las maniobras, los especialistas le suministran agua para preservar sus condiciones durante la operación”, señaló en el comunicado.

Lo misión colombiana tendrá una duración de 10 días.

Las frecuentes réplicas tras los dos fuertes terremotos del miércoles están afectando las labores de rescate de sobrevivientes atrapados en edificios colapsados, señaló Loyce Pace, directora de la Cruz Roja para las Américas, a CNN.

“No sé si la gente es consciente de lo constante que ha sido esta amenaza”, dijo Pace.

“Se producen temblores continuos cada vez que hablo por teléfono con mi equipo allí… Es algo bastante constante y da bastante miedo. Esto significa que nuestros equipos deben tener mucho cuidado al entrar en estas comunidades para evaluar los daños o prestar servicios”.

La frecuencia de estas réplicas también implica que la población debe tener cuidado al volver a entrar en sus hogares, añadió. “La gente quiere regresar a casa, quiere sentirse segura de nuevo, pero existe inseguridad respecto a la infraestructura; hay edificios que literalmente se están derrumbando, así que debemos extremar las precauciones en las próximas semanas”, afirmó.

Muchas personas siguen durmiendo a la intemperie debido a la amenaza y, aunque se están habilitando algunos refugios temporales, llevará tiempo garantizar que todos puedan acceder a ellos, comentó.

Ante daños de tal magnitud y la persistencia de las réplicas, “existe mucha ansiedad en la comunidad, incluso entre nuestros propios voluntarios”, agregó Pace.

The-CNN-Wire

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