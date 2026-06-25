En fotos: Las labores de rescate avanzan contrarreloj en Caracas y La Guaira tras los fuertes terremotos en Venezuela

Un día después de que dos fuertes terremotos consecutivos sacudieran Venezuela, rescatistas, bomberos y voluntarios continúan las labores de búsqueda…

Un día después de que dos fuertes terremotos consecutivos sacudieran Venezuela, rescatistas, bomberos y voluntarios continúan las labores de búsqueda entre edificios colapsados en Caracas y el estado costero de La Guaira, declarado zona de desastre por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En las primeras horas, consideradas las más decisivas tras un sismo, muchos vecinos se han sumado como voluntarios a los equipos de emergencia que trabajan contrarreloj para encontrar con vida a quienes permanecen atrapados bajo los escombros, mientras las réplicas y la falta de maquinaria pesada dificultan las operaciones.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, actualizó más temprano este jueves el número de fallecidos a 188 y detalló que hay más de 200 personas atrapadas bajo los escombros y al menos 157 personas permanecen desaparecidas.

Ante la magnitud del desastre, equipos especializados de búsqueda y rescate de Estados Unidos, México, Colombia, España y otros países comenzaron a movilizarse hacia el país sudamericano, en coordinación con las autoridades venezolanas y la Organización de las Naciones Unidas.

En Caracas, en una zona donde colapsaron cuatro edificios, voluntarios distribuyen agua y alimentos mientras continúan las tareas de búsqueda. En el estacionamiento de uno de los edificios derrumbados, rescatistas intentaban liberar a tres jóvenes atrapados bajo los escombros.

En Caraballeda, en el estado de La Guaira —la zona más afectada, donde decenas de edificios colapsaron—, muchos vecinos removían escombros por su cuenta en busca de sobrevivientes y pedían más ayuda para las labores de rescate, según pudo saber CNN.

Las siguientes imágenes muestran cómo avanzan las operaciones de rescate en dos de los lugares más golpeados por los terremotos.

The-CNN-Wire

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