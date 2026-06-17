Emiten alerta de tornado para partes de Illinois y Missouri

Más de dos millones de personas en el centro y norte de Illinois y en el extremo noreste de Missouri…

Más de dos millones de personas en el centro y norte de Illinois y en el extremo noreste de Missouri se encuentran bajo vigilancia de tornado hasta las 3:00 p.m. (hora del centro) de este miércoles, según el Centro de Predicción de Tormentas.

El área afectada incluye las localidades de Peoria, Springfield, Lincoln y Champaign, en Illinois. Chicago no se encuentra dentro de la zona bajo vigilancia.

Una intensa línea de tormentas eléctricas proveniente de Iowa se desplazará pronto hacia la parte noroeste del área bajo vigilancia. Estas tormentas ya han generado ráfagas de viento con fuerza de huracán, de entre 75 y 94 millas por hora, en algunas zonas de Iowa.

Seguirán representando una amenaza considerable por viento durante la mañana y la tarde, pero la probabilidad de tornados aumentará a medida que avance la mañana.

Es posible que se registren algunos tornados, y que algunos de ellos sean intensos, es decir, de categoría EF3 o superior.

También existe la posibilidad de granizo del tamaño de pelotas de tenis en cualquiera de las tormentas.

Estas tormentas constituyen la primera de las dos oleadas principales previstas para el Medio Oeste este miércoles. La segunda oleada se formará en zonas similares esta tarde y conllevará un riesgo de tornados aún mayor. Es probable que se produzca un brote de tormentas eléctricas severas más tarde el miércoles, con la posibi

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.