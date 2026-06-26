El Tesoro de EE.UU. levanta temporalmente algunas sanciones a Venezuela para que pueda recibir ayuda por los terremotos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves que permitirá “todas las transacciones” con Venezuela “relacionadas con las…

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves que permitirá “todas las transacciones” con Venezuela “relacionadas con las labores de socorro tras los terremotos”.

Esta flexibilización parcial y temporal de las restricciones está autorizada únicamente desde el 26 de junio hasta el 23 de octubre, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

La licencia general abarca el procesamiento y la transferencia de fondos por parte de personas de terceros países “hacia o desde” Venezuela, siempre que respalden operaciones incluidas en la autorización específica.

Los venezolanos han expresado su frustración ante la lentitud de la respuesta de rescate del gobierno inmediatamente después de los dos terremotos que sacudieron el país el miércoles.

“La gente está realmente frustrada. Tienen miedo porque saben que no cuentan con un Estado que cumpla su función. Así que saben que nadie irá allí a ayudarlos”, afirmó el economista venezolano Jorge Jraissati.

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