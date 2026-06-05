El Senado aprueba un proyecto de ley de US$ 70.000 millones para financiar ICE y la Patrulla Fronteriza

Los republicanos del Senado superaron sus profundas divisiones internas para aprobar, en la madrugada del viernes, un enorme paquete de…

Los republicanos del Senado superaron sus profundas divisiones internas para aprobar, en la madrugada del viernes, un enorme paquete de US$ 70.000 millones destinado a la aplicación de las leyes de inmigración, logrando así una importante victoria política para el presidente Donald Trump tras semanas de dificultades para sacar adelante la medida.

El proyecto de ley, que financia a ICE y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Trump, protegiendo a estas agencias de futuras disputas sobre el cierre del Gobierno, pasa ahora a la Cámara de Representantes para su aprobación definitiva.

En otro triunfo para Trump, los republicanos finalmente aprobaron la medida sin incluir nuevas disposiciones contra su insistencia en crear un fondo de US$ 1.800 millones en el Departamento de Justicia para indemnizar a personas que afirman haber sido víctimas de abusos por parte del Gobierno federal.

El proyecto de ley de inmigración —que algunos republicanos consideran podría ser la última gran victoria legislativa de Trump antes de las elecciones de mitad de mandato— había permanecido estancado durante semanas debido a una rebelión dentro del Partido Republicano provocada por el fondo contra la “instrumentalización” de la Justicia.

Sus críticos sostienen que dicho fondo serviría como una reserva de dinero discrecional para los aliados de Trump y podría permitir pagos a los agitadores que agredieron a agentes de policía durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Algunos republicanos, incluidos legisladores que afrontan campañas de reelección difíciles en noviembre, votaron a favor de intentos de descartar el fondo el jueves, pero otros los rechazaron.

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