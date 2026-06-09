El republicano Steve Hilton avanzará a las elecciones de noviembre por la gobernación de California, proyecta CNN

El republicano Steve Hilton avanzará a las elecciones de noviembre en la contienda por la gobernación de California, proyecta el…

El republicano Steve Hilton avanzará a las elecciones de noviembre en la contienda por la gobernación de California, proyecta el Decision Desk de CNN.

Hilton, expresentador de Fox News que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, se enfrentará al exsecretario de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra, demócrata.

Hilton y Becerra estuvieron entre un nutrido grupo de aspirantes en las primarias del martes que competían por suceder al gobernador Gavin Newsom, quien no puede presentarse por el límite de mandatos. El candidato demócrata multimillonario Tom Steyer, que gastó más de US$ 200 millones en su campaña para gobernador, terminará en tercer lugar.

Entre los demócratas había crecido la inquietud de que su campo disperso de candidatos pudiera dividir el voto lo suficiente como para que Hilton y el sheriff del condado de Riverside Chad Bianco, otro republicano en las primarias, fueran los dos más votados en la contienda. Pero el respaldo de Trump a Hilton en abril ayudó a consolidar el apoyo del Partido Republicano.

Hilton respondió a comentarios similares en una entrevista con Erin Burnett de CNN esta semana, a quien le dijo: “Creo que en realidad este año podría ser diferente”. Afirmó que, en su opinión, los californianos están frustrados con los altos impuestos y que la mayoría cree que el estado va en la dirección equivocada.

Tras trabajar en la política británica, Hilton se mudó a California en 2012. Enfocó su campaña en los problemas de asequibilidad, culpando al liderazgo demócrata en California por los altos costos y prometiendo reducir la burocracia en el estado. Ha sostenido que los votantes de California están listos para un cambio después de 16 años de control unificado del Partido Demócrata.

Hilton ahora enfrenta una dura cuesta arriba en las elecciones de noviembre. Hay aproximadamente 4,6 millones más de demócratas registrados que republicanos en California, según las estadísticas más recientes de registro de votantes del estado. California no ha elegido a un gobernador republicano en 20 años, cuando los votantes le dieron a Arnold Schwarzenegger un segundo mandato.

Mientras tanto, Becerra, que anteriormente se desempeñó como congresista de Estados Unidos por el área de Los Ángeles y como fiscal general de California, hizo campaña destacando sus años de experiencia en diversos cargos gubernamentales y argumentó que solo alguien que haya gestionado crisis podría arreglar los problemas de California.

Además, resistió ataques a su historial, en particular por su manejo de la crisis de niños migrantes y del brote de mpox durante la administración del expresidente Joe Biden. También enfrentó críticas después de que su exjefe de gabinete se declarara culpable de un cargo de fraude relacionado con un plan para desviar dinero de una cuenta de campaña de Becerra. Becerra no ha sido acusado de ninguna irregularidad por las autoridades.

La contienda sufrió un gran vuelco en abril cuando el entonces representante Eric Swalwell abandonó la carrera electoral y renunció al Congreso tras múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada, que él ha negado enérgicamente. Swalwell era el favorito, pero el vacío que dejó su salida fue llenado rápidamente por Becerra.

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