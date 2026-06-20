El presidente de Bolivia declara el estado de emergencia por la crisis del bloqueo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el sábado el estado de emergencia, tras semanas de protestas masivas contra el…

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el sábado el estado de emergencia, tras semanas de protestas masivas contra el gobierno por el aumento del costo de vida y la presión económica, que desde entonces se han convertido en una creciente crisis política .

Las protestas, respaldadas por sindicatos de trabajadores y agricultores, exigen la renuncia de Paz. Según Reuters, los bloqueos de carreteras han provocado escasez de alimentos, combustible y suministros médicos en algunas zonas del país y han paralizado la economía nacional durante los últimos 50 días.

“He dispuesto la implementación del estado de excepción para liberar las carreteras del país”, dijo Paz en un discurso a la nación. “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que les impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”.

Esta medida allana el camino para el despliegue militar con el fin de restablecer el orden en todo el país.

Paz afirmó que el estado de emergencia busca “restablecer” la normalidad en Bolivia.

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