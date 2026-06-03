El número de casos sospechosos de ébola se reduce significativamente tras procesarse un retraso en los datos

Hay 344 casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo, incluidos 60 fallecimientos, informó este miércoles la Organización…

Hay 344 casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo, incluidos 60 fallecimientos, informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El número de casos sospechosos se ha reducido considerablemente tras procesar los casos pendientes, pasando de más de 1.000 la semana pasada a 116.

En Uganda, se han confirmado 15 casos y una muerte por la enfermedad, según funcionarios de la OMS.

Sin embargo, la magnitud total del brote sigue siendo desconocida, ya que el rastreo de contactos continúa rezagado.

“Solo alrededor del 45 % de los contactos han sido monitoreados y, para adelantarnos al brote, necesitamos que esa cifra supere el 90 %”, dijo este miércoles en una conferencia de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “La inseguridad, los desplazamientos y las poblaciones móviles hacen que el rastreo de contactos sea especialmente difícil”.

Tedros señaló que otros desafíos para responder al brote incluyen ampliar la capacidad de pruebas, las “restricciones generales de viaje” impuestas por algunos países que están “interrumpiendo las cadenas de suministro y obstaculizando la respuesta”, la desconfianza de las comunidades y la falta de vacunas o tratamientos para combatir la enfermedad.

Actualmente hay tres vacunas en desarrollo dirigidas específicamente contra la cepa Bundibugyo, dijeron este miércoles funcionarios de la OMS. La vacuna desarrollada por Moderna y la creada por la Universidad de Oxford junto con el Serum Institute of India podrían estar listas para ensayos clínicos en dos o tres meses, mientras que una tercera, desarrollada por IAVI, tardará al menos siete meses.

El antiviral oral obeldesivir también podría estar disponible a través de ensayos clínicos en las próximas semanas. Los expertos afirman que podría ofrecerse a los contactos de casos confirmados y probables a medida que se intensifiquen los esfuerzos de rastreo.

Consultado sobre el plan del Gobierno de Trump para tratar a estadounidenses expuestos al ébola en Kenya, Tedros dijo que existe “colaboración en todos los niveles”.

“Con base en su evaluación de riesgos, pueden hacer lo que consideren adecuado para ellos”, afirmó. “Pero realmente agradezco el firme compromiso y apoyo que veo en la respuesta a este brote de ébola”.

The-CNN-Wire

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