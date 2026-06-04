El Kennedy Center ordena al personal retirar el nombre de Trump

El director jurídico del Kennedy Center ordenó este jueves al personal retirar el nombre del presidente Donald Trump del edificio…

El director jurídico del Kennedy Center ordenó este jueves al personal retirar el nombre del presidente Donald Trump del edificio antes del 12 de junio, de acuerdo con un memorando obtenido por CNN, para cumplir con una orden judicial reciente.

Según el memorando, también se instruyó al personal a actualizar de inmediato parte de la documentación del Kennedy Center, incluidas las firmas de correo electrónico y los materiales promocionales, para eliminar el nombre de Trump.

“Para cumplir con esta orden, deben cambiar de inmediato las firmas de correo electrónico, el membrete y otros documentos para que reflejen el nombre como ‘The John F. Kennedy Center for the Performing Arts’ o ‘Kennedy Center’. Otros cambios, como en plantillas y formularios, señalización, folletos y páginas del sitio web, deben completarse a más tardar el viernes 12 de junio de 2026”, escribió el director jurídico en el memorando, reportado primero por The Washington Post.

La directiva representa un golpe para el intento del presidente de controlar el centro de artes escénicas y para su esfuerzo más amplio por dejar su sello en la capital del país. Su toma de control de la institución comenzó en los primeros días de su segundo mandato, cuando desmanteló la junta existente e instaló a aliados.

CNN se comunicó con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre la orden de retirar el nombre de Trump.

La semana pasada, un juez federal bloqueó el cierre temporal del Kennedy Center por una renovación de varios años y dijo que su junta violó la ley al añadir el nombre de Trump al histórico recinto de artes escénicas.

El juez federal de distrito Casey Cooper concluyó que la ley que estableció el centro “deja absolutamente claro que el Centro debe llevar el nombre del presidente Kennedy, y no puede llevar ningún otro nombre formal ni homenaje público basado en la sola decisión de la junta”.

“El Congreso le dio su nombre al Kennedy Center, y solo el Congreso puede cambiarlo”, escribió Cooper en su fallo de 94 páginas.

Dio a los funcionarios dos semanas para retirar cualquier señalización que incluyera el nombre de Trump y actualizar el sitio web para eliminar todas las referencias a “Trump Kennedy Center” o a “Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”.

Poco después del fallo, Trump dio señales de estar alejándose de su enfoque en el centro de artes, al sugerir que transferiría el control al Congreso. Desde su fundación, el poder ejecutivo ha supervisado la junta de fideicomisarios, mientras que el Congreso ha sido responsable de las asignaciones anuales para sus operaciones y mantenimiento.

“He instruido al Departamento de Comercio para que haga todos los arreglos necesarios con el Congreso para permitir una transferencia plena de esta institución, dándoles la responsabilidad de su operación, mantenimiento y gestión”, escribió Trump en una publicación en Truth Social la semana pasada.

Añadió que, aunque estaba siendo tratado “injustamente”, no tenía “ningún interés en continuar” a menos que fuera “libre” de hacer lo que quisiera.

La tienda de regalos del centro había puesto recientemente en oferta toda la mercancía con la marca “Kennedy Center”, con 30 % de descuento antes del cierre previsto. Un mapa en el estacionamiento tenía una etiqueta con el nombre “Trump Kennedy Center”. Los programas de las producciones llevaban impreso “Trump”.

Sin embargo, algunos elementos aún no incluían el nombre de Trump: los vasos de concesión, los carteles en el gran vestíbulo y las entradas digitales seguían llevando el nombre original.

The-CNN-Wire

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