El Gobierno de Trump impidió un encuentro entre Gustavo Petro y Zohran Mamdani, según The Washington Post

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tenía planeado reunirse esta semana con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pero…

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tenía planeado reunirse esta semana con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pero el Gobierno del presidente Donald Trump intervino para impedir el encuentro, según informó el Washington Post.

El Gobierno de Colombia canceló discretamente la reunión tras una reunión en Bogotá con funcionarios estadounidenses que expresaron que el encuentro era inaceptable, según explicaron al periódico cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Medios colombianos habían reportado antes del viaje de Petro que su agenda contemplaba un encuentro con Mamdami, pero no había una confirmación oficial por parte de la Presidencia.

CNN contactó al Gobierno de Colombia y al Departamento de Estado de EE.UU. para solicitar comentarios y espera respuesta.

Petro, quien finaliza su mandato en agosto, viajó a Nueva York para participar en varios eventos diplomáticos, con motivo de la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad, su último viaje a la ONU antes de dejar el cargo.

En septiembre del año pasado, Estados Unidos revocó el visado a Petro luego de que el mandatario llamara a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump.

En marzo, las relaciones entre Bogotá y Washington se distendieron tras una conversación entre Petro y Trump.

Un funcionario del Departamento de Estado explicó al Washington Post que la visita de Petro y una reunión con Mamdani violaría las restricciones del visado para este viaje.

Petro ya conoció a Mamdani cuando el ascendente líder socialista democrático todavía no era alcalde de Nueva York, según mostró el presidente en una foto en sus redes sociales.

En los últimos días, Trump y Petro volvieron a enfrentarse por el apoyo del mandatario estadounidense al candidato opositor Abelardo de la Espriella, quien se enfrenta al oficialista Iván Cepeda.

El miércoles, Trump volvió a prometer en redes sociales el “apoyo y la fuerza total” de EE.UU. si el ultraderechista gana la votación del 21 de junio. En respuesta, Petro le pidió a través de un mensaje en X que no intervenga en la campaña.

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