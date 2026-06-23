El Gobierno de Trump acusa a 455 personas, incluidos médicos, de fraude sanitario por US$ 6.500 millones

En el más reciente esfuerzo del Gobierno de Trump por combatir el fraude, el Departamento de Justicia presentó el martes…

En el más reciente esfuerzo del Gobierno de Trump por combatir el fraude, el Departamento de Justicia presentó el martes cargos contra 455 personas por su presunta participación en esquemas de fraude sanitario y abuso de opioides.

Los acusados, entre los que había 90 médicos y otros profesionales de la salud, estuvieron involucrados en un fraude por valor de US$ 6.500 millones que incluyó reclamaciones falsas y provocó daños significativos a los pacientes, anunció el martes el Departamento de Justicia.

“Esto es solo el comienzo. Los estafadores ya no pueden estafar a los contribuyentes estadounidenses”, dijo el secretario de Justicia interino Todd Blanche en una conferencia de prensa el martes. “Si buscan perjudicar o engañar a los estadounidenses, los encontraremos, incautaremos cualquier activo y los procesaremos con todo el peso de la ley”.

Los funcionarios destacaron a un acusado que, según afirman, aprobó sin más una prueba cardiovascular de un estudiante como normal sin alertar a la familia de que su corazón estaba agrandado. El jugador de baloncesto universitario de 18 años, Kaiden Francis, murió semanas después durante un entrenamiento.

Un récord de 45 estados y territorios participó en la Operación Nacional contra el Fraude en la Atención Médica de este año, como señaló el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. durante la conferencia de prensa. El Gobierno de Trump ha intensificado la lucha contra el fraude en Medicare y Medicaid en varios estados, principalmente gobernados por demócratas, lo que llevó a sus gobernadores a alegar sesgo político.

La administración se ha centrado especialmente en el fraude sanitario. El Dr. Mehmet Oz, quien dirige los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, ha sido uno de los principales protagonistas, aprovechando su experiencia televisiva para grabar videos en zonas que, según él, son focos de fraude. La agencia busca detener los pagos por reclamaciones fraudulentas antes de que se realicen.

“El fraude sanitario roba a los contribuyentes, explota a pacientes vulnerables y pone vidas en riesgo”, dijo Kennedy en un comunicado.

Los casos incluyeron reclamaciones fraudulentas por cuidado de heridas, que resultaron en US$ 2.000 millones en pagos de Medicare a una empresa de Arizona y otro esquema de US$ 906 millones en Texas. En otro caso, el propietario de un hospicio en California presuntamente pagó a un empleado de una funeraria por información sobre personas recientemente fallecidas para facturar fraudulentamente a Medicare unos días de servicios de hospicio.

La operación también incluyó cargos contra 295 acusados y más de US$ 518 millones en reclamaciones falsas presentadas a Medicaid, el mayor número de personas acusadas y de fondos perdidos por fraude en la historia del Departamento de Justicia.

El año pasado, el Departamento de Justicia acusó a 324 acusados de más de US$ 14.600 millones en presunto fraude durante su operación anual.

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