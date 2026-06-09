El fondo fiduciario de jubilación del Seguro Social se quedará sin dinero en 2032 a menos que el Congreso actúe

Decenas de millones de jubilados y otros estadounidenses podrían ver reducidos sus cheques mensuales del Seguro Social en seis años…

Decenas de millones de jubilados y otros estadounidenses podrían ver reducidos sus cheques mensuales del Seguro Social en seis años si los legisladores no actúan para apuntalar las finanzas del programa, según un informe anual publicado el martes por los fideicomisarios del Seguro Social.

Se espera que el fondo fiduciario de jubilación del Seguro Social —que ayuda a respaldar los pagos a las personas mayores y a los sobrevivientes de trabajadores fallecidos— se agote a finales de 2032, lo que es un trimestre antes de lo previsto anteriormente, según los fideicomisarios. En ese momento, los ingresos por impuestos sobre la nómina y otras fuentes de ingresos solo podrán cubrir el 78 % de las prestaciones adeudadas.

Eso significa que el próximo presidente podría enfrentarse a tener que abordar las frágiles finanzas del Seguro Social, lo que durante mucho tiempo se ha considerado un tema tabú en la política estadounidense. El asunto podría desempeñar un papel más destacado en la campaña presidencial de 2028 si la fecha proyectada de insolvencia prevista sigue estando a solo unos pocos años de distancia.

Se espera que los fondos fiduciarios combinados de jubilación y discapacidad del Seguro Social se agoten en 2034, lo mismo que el pronóstico del año pasado, según los fideicomisarios. En ese momento, los ingresos por impuestos sobre la nómina y otras fuentes de ingresos solo podrán cubrir el 83 % de las prestaciones adeudadas.

Fusionar los dos fondos fiduciarios requeriría una ley del Congreso, pero la proyección combinada se utiliza a menudo para mostrar el estado general del programa.

Las finanzas del Seguro Social han estado en problemas desde hace mucho tiempo, en gran medida porque la población del país está envejeciendo y viviendo más tiempo. Sin embargo, el programa no se quedará sin dinero, ya que los trabajadores actuales están pagando impuestos sobre la nómina, que respaldan los programas.

The-CNN-Wire

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