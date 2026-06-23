Doblete de Cristiano Ronaldo: cuántos goles le faltan para los 1.000 y sus tres nuevas marcas

Cristiano Ronaldo ya empezó a hacer ruido en el Mundial 2026. Después de una primera jornada amarga, y de los…

Cristiano Ronaldo ya empezó a hacer ruido en el Mundial 2026. Después de una primera jornada amarga, y de los dobletes de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland el lunes, el portugués estaba más presionado que nunca para aparecer ante Uzbekistán, y vaya si lo hizo.

CR7 se despachó con dos goles, que pudieron haber sido más si sus compañeros lo buscaban en un par de situaciones donde estaba en soledad para convertir, y también si él hubiera estado más fino en tres situaciones claras que tuvo para mandar al fondo de la red.

Con esos dos goles, el astro portugués ayudó a su selección a conseguir su primera victoria en la Copa del Mundo y, de paso, quedó dos pasitos más cerca de lograr una milenaria cifra: los 1.000 goles como profesional. Ya tiene 975, según el medio deportivo ESPN, con los de este martes, por lo que solo es cuestión de tiempo.

Parece poco probable que lo consiga durante el Mundial, pero también es muy improbable que esa carrera no termine en la temporada que comenzará en julio/agosto.

El primer tanto de Cristiano llegó en el minuto 6, cuando aprovechó un gran desborde Joao Cancelo por derecha. Ese tanto ya lo hizo merecedor de un récord que parece imposible de superar: el de convertir en seis Copas del Mundo diferentes. CR7 debutó en las redes mundialistas en Alemania 2006, con un tanto. Repitió el número en 2010 y 2014, y en 2018 convirtió cuatro. En 2022 aportó una diana más.

Además, a los 41 años, cuatro meses y 18 días de vida inscribió su nombre en el segundo lugar entre los goleadores más veteranos en la historia del Mundial. Solo lo supera el camerunés Roger Milla, con 42 años, un mes y ocho días.

Media hora después llegó la segunda daga, tras un pase milimétrico de Bruno Fernandes y una definición de lujo al segundo palo. Con ese tanto logró un récord en casa: llegó a los 10 goles en el Mundial de la FIFA, quedando como el máximo goleador en la historia de Portugal en la Copa del Mundo. Dejó atrás a otra leyenda, Eusebio, que tenía nueve (anotados todos en una misma edición).

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