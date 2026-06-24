Declaran a Abelardo de la Espriella ganador de las elecciones presidenciales en Colombia

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella fue declarado ganador de la elección presidencial del pasado domingo en Colombia, de…

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella fue declarado ganador de la elección presidencial del pasado domingo en Colombia, de acuerdo con una resolución que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer este miércoles.

De la Espriella, postulado por el movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12 millones 960.166 votos, mientras que su rival de izquierda Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, alcanzó 12 millones 708.312, informó el CNE.

El candidato asumirá la presidencia el 7 de agosto.

La declaratoria para De la Espriella ocurrió horas después de que Cepeda admitiera que los números del escrutinio de la segunda vuelta del 21 de junio favorecían a su contrincante y lo reconociera como presidente electo.

El domingo, De la Espriella salió con ventaja en el preconteo de votos, con una diferencia menor a un punto porcentual sobre Cepeda, quien dijo que él y su equipo presentarían reclamaciones y esperarían al resultado definitivo.

The-CNN-Wire

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