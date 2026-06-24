David Beckham y otras celebridades felicitan a Lionel Messi por su cumpleaños 39

Lionel Messi cumplió 39 años y recibió una amplia ola de felicitaciones de figuras del deporte y el espectáculo a…

Lionel Messi cumplió 39 años y recibió una amplia ola de felicitaciones de figuras del deporte y el espectáculo a través de redes sociales, con mensajes que destacaron tanto su trayectoria como su calidad humana.

David Beckham compartió en sus historias de Instagram varias imágenes junto a Lionel Messi en distintos momentos de sus carreras y lo saludó con un mensaje breve: “Feliz cumpleaños al mejor de todos los tiempos”.

El actor y director argentino Nico Vázquez también se sumó a las felicitaciones con un extenso mensaje en el que resaltó la humildad, resiliencia y rol familiar del futbolista, a quien definió como “un hombre humilde, resiliente, gran padre y gran amigo”, además de agradecerle por su inspiración dentro y fuera de la cancha.

La cuenta oficial de la Selección Argentina publicó varias piezas en homenaje a su capitán, incluyendo una recopilación de imágenes de distintas etapas de su carrera y un video con momentos destacados acompañado del mensaje: “Que seas muy feliz, Leo. Más feliz de lo que nos hacés a nosotros”.

Por su parte, Antonela Roccuzzo compartió un posteo con diversas fotografías familiares junto a Messi y un mensaje emotivo: “Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos”. El futbolista respondió agradeciendo el gesto y el cariño, mientras que ella también publicó en sus historias una imagen de Messi cuando era niño.

Santiago del Moro, presentador argentino, se sumó a las celebraciones con un mensaje de afecto en sus redes y una historia dedicada al futbolista.

El conductor argentino conocido como Marley saludó al jugador con un mensaje en el que destacó “el mayor talento combinado con la más increíble humildad”, acompañado de imágenes juntos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.