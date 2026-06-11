Critican a Gwyneth Paltrow por protagonizar un anuncio inmobiliario de lujo en Israel

La actriz ganadora del Oscar Gwyneth Paltrow enfrenta críticas en línea después de que la estrella de Hollywood y emprendedora…

La actriz ganadora del Oscar Gwyneth Paltrow enfrenta críticas en línea después de que la estrella de Hollywood y emprendedora protagonizara un anuncio de un proyecto inmobiliario israelí de lujo.

La actriz de 53 años aparece en la promoción de 51 Park, un proyecto inmobiliario de 51 pisos en la ciudad costera de Herzliya, justo al norte de Tel Aviv. En el anuncio, que fue grabado en Nueva York y publicado esta semana, Paltrow dice: “Hay una razón por la que los edificios más icónicos del mundo están junto a un parque. 51 Park”.

Cuando le preguntan si el edificio está en Nueva York, ella dice: “Herzliya. Israel”.

Aunque no publicó el anuncio en su propia página de Instagram, usuarios de la plataforma de redes sociales inundaron sus publicaciones más recientes con indignación por su promoción de un proyecto en Israel. Algunos la criticaron por promover bienes raíces en ese país mientras Gaza yace en ruinas debido a la guerra de Israel en el enclave, mientras que otros publicaron imágenes de banderas palestinas y declaraciones de “Palestina libre” en varios idiomas.

CNN se ha puesto en contacto con Paltrow para solicitar comentarios.

Israel ha sido acusado por varias organizaciones de derechos humanos de cometer genocidio en Gaza, y enfrenta un juicio por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Líderes israelíes han negado repetidamente las acusaciones, y aseguran que su campaña militar tenía como objetivo derrotar a Hamas.

Las críticas resaltan el riesgo de ser asociado con Israel de esta manera tras tres años de guerra en Gaza —en la que más de 72.000 palestinos han muerto—, así como las acciones militares de Israel contra el Líbano e Irán.

En una encuesta similar, el Pew Research Center encontró que la mayoría de las personas en 36 países expresaron opiniones desfavorables sobre Israel y el primer ministro Benjamin Netanyahu. En total, 67 % de los adultos encuestados tenía una opinión desfavorable de Israel, mientras que solo 25 % tenía una opinión positiva.

Paltrow se crio en una familia interreligiosa judeocristiana. Su padre era judío, y ella ha hablado abiertamente de celebrar festividades judías como Janucá. Tras el ataque terrorista liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, Paltrow estuvo entre una lista de estrellas de Hollywood que escribieron una carta al entonces presidente Joe Biden instándolo a ayudar a liberar a los rehenes retenidos en Gaza.

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