Concierto de cuenta regresiva al Mundial 2026: artistas, horarios, sedes y entradas

Como parte de las celebraciones por el inicio de la Copa Mundial 2026, la FIFA anunció (en colaboración con los…

Como parte de las celebraciones por el inicio de la Copa Mundial 2026, la FIFA anunció (en colaboración con los premios Grammy) la realización del Countdown Concert, una serie de conciertos que se celebrará el 10 de junio de forma simultánea en tres ciudades anfitrionas: Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles.

La iniciativa busca unir a los aficionados mediante la música y el fútbol. En Ciudad de México, el espectáculo se realizará en el Auditorio Nacional a las 7:00 p.m. (hora local) y contará con las presentaciones de Belinda, Elena Rose, Los Ángeles Azules y Andrea Bocelli.

En Toronto, el concierto tendrá lugar en Fort York y The Bentway a las 7:00 p.m. (hora local), con actuaciones de AhI & Wyclef Jean, Bryan Adams, Sanjoy, Vegedream, Nora Fatehi y The Beaches.

Por su parte, Los Ángeles albergará el evento en la Crypto.com Arena a las 6:00 p.m. (hora local), donde se presentarán Major Lazer Soundsystem, Davido, Ava Max y BIA.

De acuerdo con un comunicado de la FIFA, los conciertos contarán con apariciones sorpresa, transmisiones en vivo y presentaciones conectadas entre las tres ciudades. En México, el Countdown Concert también formará parte de México Vibra, un espectáculo que busca honrar la identidad cultural del país a través de la música.

Los boletos para los conciertos ya se encuentran disponibles a través de las plataformas oficiales de venta de cada sede.

El Mundial de 2026 comenzará el 11 de junio y será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, en la primera edición del torneo con 48 selecciones participantes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.