Cómo ver el Mundial 2026 desde México por TV e internet: paquetes, precios y lo que debes saber

México, como país anfitrión, dará el banderazo de salida a la Copa del Mundo este jueves 11 de junio en…

México, como país anfitrión, dará el banderazo de salida a la Copa del Mundo este jueves 11 de junio en el icónico Estadio Ciudad de México ante Sudáfrica. El Tri tendrá el privilegio de inaugurar el torneo en casa, en el mismo escenario legendario que ya fue testigo de las finales de 1970 y 1986.

La selección mexicana disputará sus tres encuentros de la fase de grupos en territorio nacional. El segundo partido se llevará a cabo el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara frente a Corea del Sur, mientras que para el cierre de la fase de grupos regresará al Estadio Ciudad de México el miércoles 24 de junio para medirse ante República Checa.

La Copa del Mundo de 2026 será la más grande jamás celebrada, con 48 selecciones participantes, 104 partidos y 16 ciudades sede repartidas entre Canadá, México y Estados Unidos. Es por ello que, debido a la magnitud del evento, se podrá disfrutar de más juegos que nunca y aquí te decimos los medios de transmisión tradicionales y digitales donde podrás sintonizar la justa mundialista desde México.

TV Azteca: Canal 1 y 7

TUDN: Canal 2, 5, 9

Fase de grupos: 19 de 72

16vos. de final: 4 de 16

8vos. de final: 4 de 8

4tos. de final: 2 de 4

Semifinales: 2

Final: 1

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The-CNN-Wire

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