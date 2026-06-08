Calendario completo de partidos del Mundial 2026: cuándo juega cada país, grupos, 16avos, octavos, cuartos, semis y final

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la edición más grande de la historia: reunirá a 48 selecciones, tendrá…

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la edición más grande de la historia: reunirá a 48 selecciones, tendrá 104 partidos y se jugará en 16 ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos, en la primera Copa del Mundo organizada por tres países. El torneo comienza el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y concluirá el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

El nuevo formato establece 12 grupos de cuatro selecciones, con una primera fase de 72 partidos. Avanzarán a dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, completando así un cuadro de 32 equipos para la fase eliminatoria. Este sistema, inédito en la historia del torneo, amplía la duración de la competencia y eleva la exigencia deportiva: los equipos que alcancen la final deberán disputar ocho partidos, uno más que en Qatar 2022. Además, el certamen marcará el regreso del Mundial a Norteamérica 32 años después de Estados Unidos 1994, mientras que Argentina llegará como vigente campeona tras conquistar el título en 2022 ante Francia.

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