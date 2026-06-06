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Autoridades informan que varias personas fueron baleadas cerca de un festival en Toledo, Ohio

CNN

June 6, 2026, 7:03 PM

Varias personas fueron baleadas cerca del Old West End Festival en Toledo, Ohio, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Toledo dijo que busca activamente al sospechoso o a los sospechosos involucrados.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir tratamiento, dijo en Facebook el Departamento de Policía de Toledo. No había información disponible sobre su estado de salud.

La policía pidió a la población evitar el área mientras realiza la investigación.

Noticia en desarrollo…

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