Autoridades informan que varias personas fueron baleadas cerca de un festival en Toledo, Ohio

Varias personas fueron baleadas cerca del Old West End Festival en Toledo, Ohio, informaron las autoridades.
El Departamento de Policía de Toledo dijo que busca activamente al sospechoso o a los sospechosos involucrados.
Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir tratamiento, dijo en Facebook el Departamento de Policía de Toledo. No había información disponible sobre su estado de salud.
La policía pidió a la población evitar el área mientras realiza la investigación.
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