Así serían los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara ahora

Apenas estamos promediando la segunda fecha de la fase de grupos, pero ya tenemos a tres equipos clasificados a los…

Apenas estamos promediando la segunda fecha de la fase de grupos, pero ya tenemos a tres equipos clasificados a los dieciseisavos de final (México, Estados Unidos y Alemania), una instancia completamente nueva en el Mundial de la FIFA. Y si bien todavía hay mucho camino por recorrer en esta primera etapa del torneo y la pelea promete ser gol a gol en la próxima semana, no pudimos resistirnos a la idea de pensar en cómo estarían quedando hoy los cruces.

Para establecer el siguiente sistema de partidos mano a mano utilizamos los resultados hasta el Egipto 3-1 Nueva Zelandia que cerró la jornada de domingo incluido. Clasificarían los primeros y los segundos de todas las zonas y los ocho mejores terceros.

Para conocer las llaves destinadas a cada tercero, utilizamos el sistema de probabilidades de la FIFA. Hay 495 en total, y la número 283 del listado es la que correspondería a la tabla de terceros actual. Entonces, los cruces quedarían así:

Parte alta del cuadro:

Alemania vs. Escocia

Noruega vs. Suecia

Corea del Sur vs. Suiza

Países Bajos vs. Marruecos

RD Congo vs Ghana

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Ecuador

Egipto vs. República Checa

Parte baja del cuadro:

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Francia

México vs. Cabo Verde

Inglaterra vs. Portugal

Argentina vs. Uruguay

Australia vs. Irán

Canadá vs. Bélgica

Colombia vs. Paraguay

Por supuesto, todo esto podría cambiar con un gol. A algunos grupos aún le faltan dos fechas por jugar, por lo que no hay ningún cruce confirmado hasta ahora. Las únicas certezas son las clasificaciones de México, Alemania y Estados Unidos como líderes de sus grupos.

The-CNN-Wire

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