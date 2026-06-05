Así quedó el aeropuerto de Ciudad de México tras obras contrarreloj para recibir a millones por el Mundial

Al cruzar la primera puerta de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo primero…

Al cruzar la primera puerta de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo primero que una persona ve son dos recordatorios de la fiesta que comienza en unos días: el Mundial de Fútbol 2026.

Pasajeros, acompañantes y visitantes en general se topan con una escultura de la copa de la FIFA, el trofeo que el 19 de julio se entregará al campeón del certamen, y a su lado, con una réplica de gran tamaño del Trionda, el balón que rodará sobre las canchas.

Ambos símbolos dan la bienvenida a un aeropuerto que renovó su rostro para recibir el Mundial. Durante las últimas semanas, las autoridades del recinto pisaron el acelerador con obras de remodelación que comenzaron a mediados de 2025.

La primera fase, aquella que debía estar lista antes del partido inaugural del 11 de junio, quedó terminada y fue presentada el 30 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que la segunda sigue en marcha y se prevé que finalice entre finales de este año e inicios del siguiente, dice a CNN Arturo Flores, coordinador del proyecto.

El funcionario reconoce que la tarea no ha sido sencilla. Unos 2.000 trabajadores han participado en el proceso, distribuidos en turnos a lo largo las 24 horas del día, y algunas labores, como instalar tuberías de mayor capacidad que ayuden a reducir el riesgo de inundaciones por lluvias, quedaron a la vista de los usuarios.

Durante las últimas semanas, medios locales difundieron imágenes de pasillos bloqueados por las obras, cables fuera de lugar y goteras en algunos techos. Hoy, en contraste, la mayor parte de las instalaciones está libre de trabajos y el recinto parece un inmueble recién inaugurado, algo que sorprende a muchos pasajeros.

Yesenia Espinosa, una mujer de Estados Unidos quien suele viajar a México porque su esposo es originario del país, cuenta que la última vez que estuvo en el aeropuerto fue en febrero de este año, cuando las labores estaban en plena marcha. Ahora, dice, el lugar se ve “bonito y remodelado”.

“La mera verdad, yo pensaba que no se iban a terminar los arreglos. Dije: ‘¿Crees que lo hagan tan rápido?’. Pero sí, estamos viendo que sí”, señala.

María Rosa Alba Ruiz, quien vive en Nueva York y viaja a México una o dos veces al año, comenta en el mismo tono: “Hace dos meses estaba todo en construcción, en remodelación. Ahora lo que veo es que ya se está viendo mejor, más acomodado todo. También al pasar aduana lo mismo, un montón de máquinas nuevas para hacerlo más rápido y eficiente”.

Las autoridades de México estiman que la remodelación de las dos terminales del AICM, el aeropuerto más utilizado del país con unos 45 millones de usuarios al año y administrado por la Marina desde 2023, tendrá un costo de 10.000 millones de pesos, unos US$ 560 millones. La primera fase costó 6.500 millones de pesos, lo que se traduce en unos US$ 362 millones.

En la etapa concluida, dice el coordinador del proyecto, las principales obras fueron renovar los pisos y el mobiliario de las zonas ambulatorias, colocas pantallas nuevas y más grandes con la información de vuelos, ampliar las salas de espera, rehabilitar los baños y aumentar su número, instalar más bandas de equipaje y mejorar los módulos de migración.

Ahora, el personal del aeropuerto está revisando los trabajos para verificar que las empresas contratadas hayan cumplido con lo que se les pidió y reparen las deficiencias que se detecten.

De acuerdo con el funcionario, un ejemplo de un trabajo que no cumplió con lo establecido fue la techumbre de un puente peatonal de la Terminal 1 que cayó sobre una avenida y causó daños a un automóvil, según informó el propio AICM el martes.

“Son trabajos que definitivamente no se ejecutaron de la manera adecuada y, bueno, estamos en esa etapa de recepción de los trabajos. En esta parte ya se tomaron las consideraciones y se están haciendo las reparaciones no solo de la que se cayó, sino que estamos verificando las demás partes de plafón bajo puentes, que se encuentren instaladas de manera segura”, dice.

Mientras el personal del aeropuerto revisa las obras entregadas para la primera fase, también vigila las que se están poniendo en marcha para la segunda. Algunas de ellas se observan en un área a la mitad de la Terminal 1, donde trabajadores cortan metal, mueven andamios y renuevan escaleras.

El objetivo de estos trabajos, dice el coordinador, es reforzar algunas estructuras del aeropuerto, donde también se prevé que se amplíen las salas de última espera y se construyan más pistas de rodaje.

La Secretaría de Turismo calcula que 5,5 millones de turistas extranjeros llegarán al país por el Mundial, del que México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá. La Ciudad de México será sede de cinco partidos —incluyendo la inauguración—, en tanto que Guadalajara y Monterrey tendrán cuatro juegos cada una.

En este contexto, las autoridades estiman que habrá un aumento significativo en el turismo extranjero que llegará al AICM, por lo que reconocen la importancia de mejorar su estado para que pueda recibir a todos esos visitantes.

Sin embargo, afirman también que, si bien el Mundial fue un incentivo para la remodelación del aeropuerto, el objetivo de estos trabajos no es coyuntural sino fortalecer el recinto en el largo plazo.

“Queremos tener un aeropuerto al 100% y estamos enfocados en eso. En esta segunda fase nos vamos a enfocar en tener estas obras concluidas para darle mayor operatividad al aeropuerto y no olvidar que también viene la parte que es mantenimiento”, dice el coordinador del proyecto.

“Estamos listos para recibir a todos los pasajeros que nos van a visitar en esta sede mundial. Esperamos tener la mejor cara y tener este aeropuerto de aquí para adelante, un aeropuerto digno para los pasajeros internacionales y para todos los mexicanos”, insiste.

Algunos usuarios, sin embargo, piden no cantar victoria.

Itzel Navarrete, una pasajera mexicana que recientemente viajó y regresó al AICM, reconoce que ve algunos cambios en el lugar, pero considera que aún hay tareas pendientes para que la atención a las personas sea la óptima.

“Como que en estos días metieron mucha prisa”, dice Navarrete y enseguida responde cómo evaluaría su más reciente estadía en el recinto. “La calificaría con un 8. A diferencia del año pasado, cuando todavía no había obras y que me tocó viajar y que era más tranquilo y mucho más ágil, los torniquetes que pusieron, por ejemplo, para el momento de la revisión, sí son como muy lentos y ahí la fila es interminable por eso”.

El aeropuerto de la capital mexicana se declara listo para su desafío mundialista, pero aún está por verse si su despegue será exitoso.

The-CNN-Wire

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