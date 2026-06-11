Así luce Jeremy Strong como Mark Zuckerberg en la película “The Social Reckoning”

Aunque Sony Pictures no la califica como una secuela de “The Social Network” (2010), el miércoles divulgó finalmente el primer…

Aunque Sony Pictures no la califica como una secuela de “The Social Network” (2010), el miércoles divulgó finalmente el primer tráiler de la película “The Social Reckoning”, que se centra en la figura del fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, interpretado en la cinta por el actor Jeremy Strong (“Succession”).

Más allá de la figura de Zuckerberg, lo que une a ambas películas es que fueron escritas por Aaron Sorkin, quien ganó el premio Oscar por el mejor guion adaptado, en 2011, por “The Social Network”, un pormenorizado recuento de cómo Zuckerberg creó la red social Facebook cuando era estudiante en la Universidad de Harvard.

En “The Social Reckoning”, Sorkin también asume la dirección de la película, que, según lo que indica su sinopsis oficial, “sigue a Frances Haugen (la ganadora del premio Oscar Mikey Madison), una joven ingeniera de Facebook, quien solicitó la ayuda de Jeff Horwitz (Jeremy Allen White, estrella de “The Bear”), un reportero de The Wall Street Journal, para revelar los secretos mejor guardados de la red social”.

La trama de la cinta está basada en una historia real: el reportaje de Horwitz condujo a “The Facebook Files” en The Wall Street Journal, una serie investigativa de 2021, que reveló los efectos perjudiciales de Facebook en los adolescentes y su papel en la difusión de desinformación.

La película llega a los cines 16 años después de “The Social Network” y se centra en una época de Facebook en la que ya está consolidada como empresa, con influencia amplia en la población global y con un Mark Zuckerberg asediado por los críticos.

Del juvenil Jesse Eisenberg que interpretó a Zuckerberg en “The Social Network”, en 2010, pasamos al maduro Jeremy Strong en “The Social Reckoning”, en una caracterización que revela el costado severo e imperturbable del magnate tecnológico.

Además de Strong, Madison y White, el elenco de la película también incluye a Bill Burr, Betty Gilpin, Wunmi Mosaku y Billy Magnussen, entre otros.

“The Social Reckoning”, una obra complementaria de “The Social Network”, se extrena en salas de cine este 9 de octubre.

The-CNN-Wire

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