Anne Hathaway anuncia que está embarazada de su tercer hijo

Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra embarazada nuevamente. La noticia la dio a conocer a…

Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra embarazada nuevamente.

La noticia la dio a conocer a través de una publicación en Instagram en la que, con un breve video, la actriz vestida completamente de blanco dejó ver su vientre que ya comienza a verse abultado. El posteo fue acompañado con el texto “Bebé, soy tuya”, en honor a la canción con la que acompañó el video, “Baby, I’m Yours” de Barbara Lewis. Hathaway, de 43 años, no dio más detalles sobre su embarazo, que representaría el tercer hijo de la actriz estadounidense.

La noticia de la llegada de este nuevo bebé generó varias reacciones y comentarios. Una de las que se pronunció fue Donatella Versace, quien felicitó a la actriz en un comentario en su publicación de Instagram y le envió todo su amor. La actriz Lily Collins también escribió un mensaje de celebración y expresó su felicidad por la noticia, al igual que la modelo Gigi Hadid. Por su parte, Rebel Wilson, quien se convirtió en madre por segunda vez en mayo, también felicitó a la protagonista de “The Devil Wears Prada”.

Anne Hathaway y su esposo Adam Shulman le dieron la bienvenida a su primer hijo, Jonathan, en 2016. Jack, su segundo hijo, llegó en 2019; en ese año Hathaway también compartió la noticia de su segundo embarazo con una publicación de Instagram en la que también aprovechó para alentar a las personas con problemas para concebir y de infertilidad. La actriz aseguró que ninguno de sus embarazos había tenido un camino fácil.

La noticia del tercer hijo de Hathaway llega en un año especialmente cargado en la agenda de la artista, ya que en 2026 la actriz promociona cinco producciones, entre ellas “Mother Mary” y “The Devil Wears Prada 2”, que ya se han estrenado, mientras que “The Odyssey”, “The End of Oak Street” y “Verity” se estrenarán en los próximos meses.

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