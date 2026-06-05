5 apuñalados en la Penn Station del metro de Nueva York; el sospechoso está bajo custodia

Cinco personas fueron apuñaladas el domingo en la Penn Station del metro de Nueva York y el sospechoso está bajo…

Cinco personas fueron apuñaladas el domingo en la Penn Station del metro de Nueva York y el sospechoso está bajo custodia, según un funcionario de las fuerzas del orden.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York dijo que recibió una llamada alrededor de las 7 p.m. informando de varias personas apuñaladas en West 33rd Street y 7th Avenue, una de las entradas a Penn Station.

Una persona sufrió heridas graves, mientras que otras cuatro tienen heridas moderadas o leves, según el departamento de bomberos. Los cinco fueron trasladados al Hospital Bellevue, y ninguna de las heridas es mortal, dijo otro funcionario de las fuerzas del orden.

El sospechoso podría estar sin hogar, según el funcionario.

El incidente ocurre antes de la visita del presidente Donald Trump al Madison Square Garden el lunes para el Juego 3 de las finales de la NBA, para el cual las autoridades han planificado medidas de seguridad reforzadas.

Penn Station, que se encuentra directamente debajo del Madison Square Garden en Manhattan, es un punto principal de conexión para los trenes del metro de la ciudad y el ferrocarril de pasajeros hacia Nueva Jersey y Long Island. La estación de Amtrak de la ciudad también se encuentra allí.

“Esta tarde, la Policía de Amtrak respondió a un apuñalamiento reportado en Penn Station de Nueva York”, dijo a CNN el director de comunicaciones de Amtrak. “El sospechoso ha sido detenido y hay una investigación en curso”.

No hay impacto en el servicio de Amtrak, dijo el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en un comunicado.

“Mi corazón está con todos los que resultaron heridos, sus seres queridos y todos los afectados por esta violencia inaceptable. Les deseo a cada una de las víctimas una recuperación completa y rápida”, dijo Mamdani.

“Estoy agradecido al Departamento de Policía de Amtrak y a los socorristas que actuaron rápidamente para detener al sospechoso y brindar atención de emergencia”, añadió.

Los New York Knicks reciben a los San Antonio Spurs para el partido del lunes. Es la primera vez que las finales de la NBA se celebran en el Madison Square Garden desde 1999.

Despliegues adicionales, mayor monitoreo de cámaras, más intercambio de inteligencia e incluso despliegues de drones forman parte de un enfoque agresivo y proactivo en un entorno de amenaza elevada, dicen los funcionarios.

The-CNN-Wire

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