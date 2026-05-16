Venezuela deporta a EE.UU. al empresario Alex Saab, un cercano colaborador de Nicolás Maduro

Alex Saab, quien fuera un cercano aliado del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, fue deportado a Estados Unidos, según informó…

Alex Saab, quien fuera un cercano aliado del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, fue deportado a Estados Unidos, según informó el Gobierno de Venezuela. Saab dirigió el Ministerio de Industrias y Producción Nacional de Venezuela desde octubre de 2024 hasta enero de este año.

La deportación se llevó a cabo este sábado, según un breve comunicado emitido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (SAIME).

El exministro venezolano llegó al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, a las 21:15, escoltado por agentes federales, entre ellos de la DEA, según constató la agencia EFE.

El comunicado del SAIME indica que Saab enfrentará un proceso judicial en Estados Unidos por presuntos “diversos delitos”, aunque no está claro a qué parte del país será enviado.

CNN contactó al SAIME y busca contactar a los abogados de Saab para obtener más detalles. También se comunicó con los Departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos para solicitar información.

Saab es un empresario colombiano de origen libanés que fue previamente detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y por presuntamente ser testaferro del Gobierno venezolano.

En ese momento se declaró inocente y, en 2023, fue indultado por el entonces presidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros.

Tras el regreso de Saab a Venezuela, Maduro lo nombró ministro de Industrias y Producción Nacional. Permaneció en ese cargo hasta poco después del derrocamiento de Maduro a principios de este año.

A mediados de enero, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo removió del gabinete, una medida que algunos analistas interpretaron como un intento de Rodríguez para distanciarse de Maduro.

The-CNN-Wire

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