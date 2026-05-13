Venezuela anuncia reestructuración de su deuda externa y la de PDVSA. ¿A cuánto asciende?

El Gobierno de Venezuela dio a conocer este miércoles el inicio de un proceso para reestructurar la deuda pública externa…

El Gobierno de Venezuela dio a conocer este miércoles el inicio de un proceso para reestructurar la deuda pública externa del país y de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en un anuncio que calificó como un “nuevo capítulo” para su economía.

“Esta decisión tiene un objetivo central: poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada, garantizando su futuro y un renacer de prosperidad, justicia e igualdad”, señaló la vicepresidencia Sectorial de Economía en un comunicado oficial.

Venezuela afirma que ha demostrado “solvencia” y que ha cumplido con todas sus obligaciones internacionales, un comportamiento con sus compromisos financieros que, señala, se vio impedido “a partir del año 2017 producto de sanciones financieras”, muchas de ellas impuestas por Estados Unidos, que las levantó en los últimos meses tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, que llevó a un giro de 180 grados en la política exterior venezolana.

La deuda externa total del país, incluidas las obligaciones de PDVSA, préstamos bilaterales y laudos arbitrales, asciende a entre US$ 150.000 y US$ 170.000 millones, según estimaciones citadas por Reuters meses atrás.

El Fondo Monetario Internacional estima el PIB nominal de Venezuela en unos US$ 82.800 millones para 2025, por lo que la relación entre deuda y PIB está entre el 180 % y el 200 %, de acuerdo con esas estimaciones.

“Por demasiado tiempo, el país ha sido privado al acceso normal a financiamiento y su economía perdió capacidad para invertir en salud, electricidad, agua, educación, infraestructura, recuperación productiva y el bienestar de su población. El pueblo venezolano demostró gran resiliencia para afrontar esta situación”, dijo el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Se estima que alrededor de una décima parte de la deuda externa de Venezuela corresponde a préstamos de China que el miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pagaba con cargamentos de petróleo, de acuerdo con información publicada por Reuters.

Las autoridades venezolanas señalaron que se trata del comienzo de un “nuevo capítulo” para el país sudamericano, que ahora tiene “una oportunidad histórica para expandir ampliamente sus potenciales económicos” y garantizar el futuro gracias a una agenda diplomática “constructiva y productiva”.

“Esta es una decisión responsable, nacionalista y social. Su objetivo es reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano”, enumera el comunicado.

Desde la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero, el Gobierno interino de Rodríguez ha desarrollado un profundo acercamiento con el Gobierno del presidente Donald Trump. En marzo, ambos países anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y se han levantado sanciones a medida que Caracas abre su sector energético a inversiones estadounidenses.

El Gobierno de Venezuela apunta a que el proceso de reestructuración buscará “garantizar un alivio sustancial de la deuda”, para beneficiar a la población mediante el crecimiento inclusivo y la creación de empleos “vislumbrando un renacer de desarrollo y prosperidad”.

The-CNN-Wire

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