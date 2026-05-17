Ucrania efectúa el “mayor ataque en más de un año” a Moscú, informan los medios estatales rusos

Al menos tres personas murieron cerca de Moscú después de que Ucrania atacara Rusia con más de 500 drones durante…

Al menos tres personas murieron cerca de Moscú después de que Ucrania atacara Rusia con más de 500 drones durante la noche, informó este domingo la agencia estatal de noticias rusa TASS, citando a funcionarios locales y militares.

El ataque a Moscú es “el más grande en más de un año”, según TASS, citando información difundida por el alcalde de la ciudad, y sigue a una gran oleada de ataques rusos a principios de la semana que tuvieron como objetivo la capital de Ucrania, Kyiv. Esos ataques mataron al menos a 25 personas e hirieron a decenas más, según las autoridades ucranianas.

Durante la noche del sábado al domingo, una mujer murió después de que un dron impactara una vivienda privada en Khimki, una ciudad al noroeste de la capital rusa, dijo el alcalde Sergey Sobyanin, quien añadió que otra persona quedó atrapada bajo los escombros.

Dos hombres murieron en Mytishchi, al noreste de Moscú, cuando los restos de un dron cayeron sobre una casa en construcción, dijo Sobyanin, añadiendo que un total de 12 personas resultaron heridas en Moscú, incluidos trabajadores de la construcción en una refinería de petróleo.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que interceptó 556 drones ucranianos durante la noche, mientras que Sobyanin afirmó que las defensas aéreas derribaron más de 120 drones que se dirigían a Moscú y sus alrededores.

Los restos caídos también provocaron que una casa en la aldea de Subbotino se incendiara, mientras que cuatro personas resultaron heridas cuando los drones dañaron varios bloques residenciales en la ciudad occidental de Istra, informó TASS.

Algunos fragmentos de drones cayeron en los terrenos del aeropuerto de Sheremetyevo, el centro aéreo más concurrido de Rusia, aunque no se reportaron heridos ni daños, según la instalación.

La agencia estatal de noticias publicó imágenes de una casa envuelta en una bola de fuego y varios bloques de apartamentos dañados en Telegram, sin especificar sus ubicaciones.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 287 drones durante la noche, hiriendo al menos a nueve personas en la región de Dnipropetrovsk y el distrito de Zaporiyia. Añadió que derribó todos los drones excepto ocho en siete ubicaciones diferentes.

Hace poco más de una semana, Rusia celebró una versión reducida de su tradicional y deslumbrante desfile militar del Día de la Victoria, tras intensificados ataques ucranianos en el interior del territorio ruso, especialmente contra refinerías de petróleo.

Mientras se desarrollaba el ataque la mañana de este domingo, el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania publicó un mensaje en su cuenta oficial de Telegram, dirigido a los residentes de Patriarchy, uno de los distritos residenciales de élite de Moscú.

“El billete de ida a una vida pacífica en Patriarchy y las zonas circundantes ha sido cancelado”.

The-CNN-Wire

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