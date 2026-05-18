Trump retira una demanda contra el IRS en medio de conversaciones sobre un fondo de US$ 1.800 millones para aliados

El Departamento de Justicia anunció este lunes la creación de un fondo de US$ 1.776 millones para compensar a aliados…

El Departamento de Justicia anunció este lunes la creación de un fondo de US$ 1.776 millones para compensar a aliados del presidente Donald Trump que aseguran haber sido atacados injustamente por el gobierno anterior.

Se trata de una medida sin precedentes que permitiría al Gobierno del presidente entregar dinero de los contribuyentes, a través de una agencia que él controla, a sus propios seguidores.

La creación del fondo ocurre después de que Trump retirara su demanda por US$ 10.000 millones en la que acusaba al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de no proteger a Trump y a la Organización Trump de una filtración no autorizada de sus declaraciones de impuestos.

El propio Trump no recibirá pagos, pero sí una disculpa formal, dijo el Departamento de Justicia.

El llamado fondo “contra la instrumentalización” del Gobierno, con una cifra simbólica de 1776, probablemente enfrentará impugnaciones inmediatas en los tribunales por parte de demócratas y organizaciones de vigilancia, que aseguran que la iniciativa equivale a corrupción al permitir que el presidente beneficie a aliados por lo que críticos consideran acusaciones infundadas de persecución política durante el Gobierno de Biden.

“La maquinaria del Gobierno nunca debe instrumentalizarse contra ningún estadounidense, y es intención de este departamento corregir los errores cometidos anteriormente mientras garantizamos que esto no vuelva a ocurrir”, dijo en un comunicado este lunes el secretario de Justicia interino Todd Blanche, quien anteriormente formó parte del equipo de defensa personal de Trump. “Como parte de este acuerdo, estamos creando un proceso legal para que las víctimas de persecución judicial e instrumentalización puedan ser escuchadas y buscar reparación”.

El Departamento de Justicia dijo que una comisión integrada por cinco miembros —que aún no han sido anunciados— administrará el fondo. Trump tendrá poder para destituir a cualquiera de ellos.

El Departamento de Justicia afirmó que “no existen requisitos partidistas para presentar una reclamación”. Las solicitudes serán procesadas hasta el 15 de diciembre de 2028, un mes antes de que termine el segundo mandato presidencial de Trump.

En enero, Trump, junto con sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, demandó al IRS y al Departamento del Tesoro por al menos US$ 10.000 millones. La demanda acusaba al IRS de una filtración no autorizada de sus declaraciones de impuestos durante su primera presidencia.

La demanda de Trump sostiene que el IRS no protegió información fiscal confidencial ni la información tributaria de la Organización Trump. Charles Littlejohn, un excontratista del IRS, fue condenado a cinco años de prisión por filtrar los registros fiscales de Trump, junto con los de miles de otras personas.

Trump demandó al IRS en calidad de ciudadano, no como presidente.

Un portavoz del equipo legal de Trump dijo en un comunicado a CNN que el presidente “está llegando a este acuerdo exclusivamente en beneficio del pueblo estadounidense y continuará su lucha para responsabilizar a quienes perjudicaron a EE.UU. y a los estadounidenses”.

Poco después de que Trump presentara la demanda, la jueza federal que preside el caso en Florida —la jueza de distrito Kathleen Williams— expresó su escepticismo respecto a si este constituía el tipo de disputa legal legítima que correspondía tramitar en su tribunal.

La jueza solicitó a un grupo de abogados externos que le presentaran un informe sobre dicha cuestión. Estos abogados también plantearon inquietudes acerca de la idoneidad de que un presidente en ejercicio solicitara una compensación económica por motivos personales contra una agencia gubernamental perteneciente a su propio poder ejecutivo.

Este acuerdo se suma a varios otros alcanzados en el marco de demandas presentadas por aliados de Trump.

En marzo, el Departamento llegó a un acuerdo extrajudicial con Michael Flynn. Flynn había demandado al Gobierno por US$ 50 millones, acusando al FBI de haber intentado tenderle una trampa durante los primeros días de la administración Trump. Como resultado del acuerdo, Flynn recibió una compensación superior al millón de dólares.

Carter Page, exasesor de la campaña de Trump, también llegó a un acuerdo extrajudicial con la administración Trump en el mes de abril. Page había demandado al Departamento de Justicia y al FBI por la vigilancia gubernamental defectuosa a la que fue sometido debido a sus contactos con Rusia en 2016.

Minutos después de que el equipo legal de Trump notificara al tribunal el lunes que se retiraba la demanda, cerca de 100 demócratas de la Cámara de Representantes presentaron un escrito en calidad de “amigos del tribunal”, acusando a Trump de “flagrante actuación en beneficio propio”.

En el escrito señalaron que, si Trump pretendía someter el caso voluntariamente para facilitar dicho acuerdo extrajudicial, el tribunal debería examinar minuciosamente esa maniobra en virtud de una norma legal que le permitiría sancionar a los abogados implicados.

The-CNN-Wire

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