Trump dice que Estados Unidos “va a hablar” con Cuba

El presidente Donald Trump sugirió este martes que su Gobierno está preparado para abrir un diálogo con Cuba, afirmando que…

El presidente Donald Trump sugirió este martes que su Gobierno está preparado para abrir un diálogo con Cuba, afirmando que la isla está “pidiendo ayuda” en medio de una crisis económica cada vez más profunda.

El presidente describió a Cuba como un “país fallido” y señaló que, si bien ningún republicano se había dirigido a él con respecto a este asunto, él estaba abierto a las negociaciones.

“Ningún republicano me ha hablado jamás sobre Cuba, que es un país fallido y que solo se dirige en una dirección: ¡hacia abajo! Cuba está pidiendo ayuda, ¡¡¡y nosotros vamos a hablar!!! Mientras tanto, ¡yo me voy a China!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

El comentario del presidente se produce en un momento en que su administración ha intensificado significativamente las sanciones contra Cuba.

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