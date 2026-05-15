Trump anuncia el sitio del jardín de esculturas mientras reflexiona sobre arquitectura tras su viaje a China

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el viernes que su “Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses” se construirá en West…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el viernes que su “Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses” se construirá en West Potomac Park, avanzando un impulso de años para un amplio parque de esculturas que honre a cientos de estadounidenses destacados de cara al 250.º aniversario de la nación en 2026.

“Me enorgullece anunciar el sitio del JARDÍN NACIONAL DE HÉROES ESTADOUNIDENSES”, escribió Trump en una publicación en Truth Social mientras viajaba de regreso de una visita de alto riesgo con el líder chino Xi Jinping en Beijing.

“Esta magnífica exhibición de estatuas estará ubicada en West Potomac Park, que estamos transformando en uno de los espacios públicos más hermosos del mundo. En este momento, es un campo totalmente ESTÉRIL de bienes raíces ribereños de primera frente al agua a lo largo de nuestro poderoso río Potomac”, añadió Trump.

Fue una de varias publicaciones en redes sociales que el presidente envió relacionadas con la arquitectura mientras regresaba de China.

El proyecto del jardín ha sido una prioridad para el presidente desde el último año de su primer mandato. Pero, pese al renovado impulso durante su segundo mandato, el ambicioso plan enfrenta interrogantes sobre el calendario, el costo y el apoyo.

Fuentes dijeron el mes pasado a CNN que era poco probable que el jardín de esculturas se completara a tiempo para la celebración semiquincentenaria del país en julio de 2026.

El jardín planificado contaría con 250 estatuas de tamaño natural que honrarían a una amplia gama de figuras estadounidenses, entre ellas Kobe Bryant, Amelia Earhart, Abraham Lincoln, Muhammad Ali, Cristóbal Colón y Sally Ride, entre otros. Trump dijo que las estatuas honrarían a “Padres Fundadores, Guerreros Militares, Líderes Religiosos, Campeones de los Derechos Civiles, Atletas de Clase Mundial, Artistas, Animadores, y MÁS”.

“La gente de Estados Unidos (¡y del mundo!) vendrá aquí para aprender e inspirarse con los “Grandes”. ¡El Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses es un proyecto más que estamos emprendiendo para honrar el 250.º cumpleaños de la nación más grande de la Tierra, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA!”, escribió Trump el viernes.

Una fuente familiarizada con el proyecto dice que se espera que llegue ante la Comisión de Bellas Artes, que está llena de aliados de Trump, en junio. Es la primera vez que el proyecto se presentará ante una de las dos comisiones que deben aprobarlo formalmente.

Trump presentó por primera vez la idea durante un discurso político al pie del Monte Rushmore durante su primer mandato hace seis años. Luego emitió una orden ejecutiva ordenando oficialmente el proyecto poco antes de dejar el cargo.

En ese momento, Trump describió el proyecto como un jardín “para reflejar el impresionante esplendor del excepcionalismo atemporal de nuestro país”.

En 2021, el presidente Joe Biden revocó la orden ejecutiva de Trump, solo para que Trump restableciera las órdenes ejecutivas relacionadas con el jardín de esculturas en enero de 2025.

El esfuerzo por construir un nuevo jardín de esculturas se produce mientras el presidente ha trabajado para dejar un impacto duradero en la capital de la nación con proyectos arquitectónicos que incluyen planes para un salón de baile en la Casa Blanca y un arco de 250 pies (76 metros) cerca del Cementerio de Arlington.

El viernes, Trump también aprovechó su viaje a China para destacar su proyecto de salón de baile, largamente discutido, publicando en redes sociales que Estados Unidos debería tener un gran recinto comparable al que visitó en Beijing.

The-CNN-Wire

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