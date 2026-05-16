Timmy, la ballena jorobada varada, fue hallada muerta frente a la costa de Dinamarca

Timmy, la joven ballena jorobada que permaneció varada durante semanas en aguas poco profundas, fue hallada muerta frente a la…

Timmy, la joven ballena jorobada que permaneció varada durante semanas en aguas poco profundas, fue hallada muerta frente a la costa de Dinamarca, según informó la Agencia Danesa de Protección Ambiental, apenas semanas después de un controvertido operativo de rescate que la devolvió al mar.

“La ballena jorobada varada cerca de Anholt es la misma ballena que anteriormente quedó varada en Alemania y fue objeto de intentos de rescate”, dijo Jane Hansen, jefa de división de la Agencia Danesa de Protección Ambiental, a CNN este sábado.

La agencia confirmó la identidad de la ballena después de que uno de sus trabajadores encontrara y recuperara el dispositivo de rastreo defectuoso que le había sido colocado durante el intento de rescate.

“La ubicación y el aspecto del dispositivo confirman que se trata de la misma ballena que previamente había sido observada y manipulada en aguas alemanas”, señaló Hansen.

Timmy fue encontrada el viernes cerca de la isla de Anholt, situada en el estrecho de Kattegat entre Dinamarca y Suecia, a unos 130 kilómetros de donde fue liberada.

La ballena fue vista por primera vez a comienzos de marzo en el puerto de Wismar, atrapada en una red de pesca, y tuvo que ser liberada por los servicios de emergencia. Luego, quedó varada a finales de marzo cuando se perdió en aguas poco profundas cerca de Timmendorfer Strand, una localidad en la costa norte de Alemania que le dio su apodo. Eso desencadenó un amplio operativo de rescate y una intensa cobertura mediática, mientras la odisea de la ballena era transmitida en vivo en todo el mundo. Pero los rescatistas no lograron liberarla y, a medida que su salud empeoraba, suspendieron los esfuerzos.

Sin embargo, otro intento de rescate financiado de forma privada, que dirigió a Timmy para que nadara hacia una barcaza antes de trasladarla mar adentro, siguió adelante pese a las advertencias de científicos de que la ballena estaba demasiado débil para sobrevivir.

Durante el tiempo que permaneció varada, pasó días casi sin moverse, respirando de manera irregular y sufriendo una grave afección en la piel causada por el bajo nivel de salinidad del mar Báltico.

Esas advertencias hicieron que el rescate quedara envuelto en controversia.

Para sus críticos, representó una forma de crueldad animal, causando un severo estrés a la ballena sin razón alguna.

“Creo que la ballena morirá muy pronto”, dijo a The Associated Press en abril Thilo Maack, biólogo marino de Greenpeace, mientras los rescatistas intentaban liberar a Timmy. “Y también me gustaría plantear la pregunta: ¿qué tiene realmente de malo eso? … Sí, los animales viven, los animales mueren. Este animal está realmente, realmente muy, muy, muy enfermo. Y ha decidido buscar descanso”.

Pero para otros, como el ministro de Medio Ambiente de la provincia, Till Backhaus, quien permitió que el intento de rescate privado siguiera adelante, era una respuesta normal “usar hasta la más mínima oportunidad cuando una vida está en juego”, según dijo a AP.

La Agencia Danesa de Protección Ambiental añadió que no hay planes para retirar el cadáver de Timmy, ya que “actualmente no se considera que represente un problema en la zona”.

La agencia instó a las personas a mantener una distancia segura y no acercarse a la ballena por razones sanitarias y por el riesgo de que explote.

The-CNN-Wire

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