EE.UU. invoca el Título 42 para limitar la entrada de personas provenientes de países afectados por el brote de ébola

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos invocaron el Título 42, una ley…

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos invocaron el Título 42, una ley de salud pública que restringe la entrada al país durante brotes significativos de enfermedades transmisibles, debido al brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda.

La orden se aplica a los titulares de pasaportes no estadounidenses que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur durante los últimos 21 días.

“En este momento, los CDC evalúan que el riesgo inmediato para el público general de Estados Unidos es bajo. No obstante, continuaremos evaluando la evolución de la situación y podríamos ajustar las medidas de salud pública a medida que se disponga de información adicional”, declaró la agencia el lunes.

El domingo, la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia de ébola como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”. El brote más reciente aún no cumple los criterios para ser considerado una “emergencia pandémica”, pero la OMS advirtió que la alta tasa de positividad y el aumento de casos y muertes en distintas zonas sanitarias apuntan a “un brote potencialmente mucho mayor de lo que actualmente se detecta y reporta”.

Más de 100 muertes sospechosas han sido vinculadas al brote en la RDC, dijo este lunes a CNN el director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC), Jean Kaseya.

Los CDC informaron el domingo que hay 10 casos confirmados y 336 casos sospechosos en el país. La OMS dijo que el brote afecta a la remota provincia de Ituri, en el noreste del país. En la vecina Uganda, se han reportado hasta ahora dos casos confirmados por laboratorio, incluida una muerte, en Kampala, la capital del país, informó la OMS.

La OMS dijo que el brote más reciente está impulsado por la cepa Bundibugyo, uno de los varios virus que pueden causar la enfermedad del ébola. La organización calificó el brote como “extraordinario”, ya que actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobadas específicas para el virus Bundibugyo.

Los síntomas del ébola incluyen fiebre, dolor muscular, erupciones cutáneas y, en ocasiones, hemorragias. El virus se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales, incluida la manipulación de materiales contaminados o de una persona que haya muerto por la enfermedad.

La tasa de mortalidad asociada con la cepa Bundibugyo se estima entre el 25 % y el 40 %, según Médicos Sin Fronteras (MSF, por sus siglas en francés).

Los CDC dijeron el domingo que estaban apoyando a socios interinstitucionales en los esfuerzos para reubicar a “un pequeño número de estadounidenses directamente afectados” por el brote. La decisión llega después de que se creyera que varios estadounidenses en la RDC estuvieron expuestos al virus, incluidos algunos considerados de alto riesgo, informó este domingo el medio especializado en salud STAT.

CNN no pudo verificar de forma independiente los informes y se ha puesto en contacto con los CDC y el Departamento de Estado de EE.UU. para obtener comentarios.

El Dr. Satish Pillai, gerente de incidentes de la respuesta al ébola de los CDC, declinó el domingo decir si había estadounidenses entre los infectados. Durante una rueda de prensa dijo que los CDC estaban “evaluando activamente la situación sobre el terreno y no vamos a comentar situaciones individuales”.

El Departamento de Estado de EE.UU. no confirmó si algún estadounidense había estado expuesto al virus en respuesta a una solicitud de comentarios de CNN, pero afirmó que el Gobierno de EE.UU. estaba “trabajando con los gobiernos de la RDC y Uganda para contener rápidamente el virus”. El domingo, el Departamento de Estado emitió una nueva advertencia para no viajar a la RDC.

Los CDC dijeron que estaban desplegando recursos desde oficinas de la agencia que ya estaban en el país para ayudar en labores como vigilancia, rastreo de contactos y pruebas de laboratorio, y que movilizarían apoyo adicional desde la sede de la agencia en Atlanta.

Pillai dijo que los CDC no tenían conocimiento de ninguna exposición en vuelos internacionales y señaló que ambos países cuentan con controles de salida para evitar la propagación del virus mediante viajes.

La coordinación internacional está aumentando para evitar la propagación de la epidemia mientras expertos advierten sobre condiciones “extremadamente preocupantes”. El ministro de Salud de la RDC, Samuel Roger Kamba, dijo el domingo que se abrirán tres centros de tratamiento en la región afectada para aumentar la capacidad de respuesta ante el brote.

Alrededor de siete toneladas métricas de suministros médicos de emergencia, incluidos equipos de protección, carpas y camas, llegaron el domingo a Bunia, capital de Ituri, para “ayudar a ampliar los esfuerzos de respuesta en primera línea”, según la OMS.

Y organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras también se preparan para lanzar respuestas a gran escala lo antes posible.

La respuesta se complica aún más porque el brote se produce en medio de una crisis humanitaria, donde el conflicto en las provincias orientales de la República Democrática del Congo ha desplazado a millones de personas y ha debilitado los sistemas de salud.

En Uganda, los dos casos confirmados en Kampala no tienen ninguna conexión conocida entre sí, lo que “suele ser una señal de alerta de que el brote en la RDC es mayor de lo que las autoridades sanitarias pueden percibir actualmente”, dijo Adrian Esterman, profesor y director de Bioestadística de la Universidad de Adelaida, en un comunicado.

Como resultado, la embajada de EE.UU. en Kampala anunció este lunes que suspendió temporalmente todos los servicios de visa debido al brote de ébola en curso.

El Dr. Matt Mason, profesor titular de la Escuela de Salud de la Universidad de Sunshine Coast, en Australia, dijo que esto “genera serias preocupaciones sobre las brechas en la prevención y control de infecciones y el potencial de amplificación dentro de las instalaciones sanitarias, lo que podría extenderse a la comunidad en general”.

Este es el decimoséptimo brote de ébola en la RDC desde que el virus fue identificado por primera vez en 1976, según la OMS. El país es particularmente propenso a los brotes de ébola en parte porque el “reservorio natural” del virus es el murciélago frugívoro, que habita en las zonas boscosas de la RDC, dijo a CNN Ahmed Ogwell, experto en salud pública y exdirector adjunto de Africa CDC.

Los habitantes de esas zonas mantienen un contacto estrecho con los bosques, lo que significa que están muy expuestos a los murciélagos y, con ellos, al virus, explicó Ogwell.

Ben Tinker, Nadia Kounang y Billy Stockwell de CNN contribuyeron con la información.

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