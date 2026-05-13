Reportan disparos en el Senado de Filipinas durante operativo para arrestar a un senador

Se escucharon disparos en el edificio del Senado de Filipinas, dijo este miércoles el presidente del Senado, Alan Peter Cayetano,…

Se escucharon disparos en el edificio del Senado de Filipinas, dijo este miércoles el presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, mientras un senador buscado por la Corte Penal Internacional permanece atrincherado en el edificio para resistir su arresto.

No está claro quién efectuó los disparos durante el incidente. No se han reportado víctimas, informó a los periodistas el secretario del Senado, Mark Llandro Mendoza, la noche de este miércoles (hora local).

“No sé qué está sucediendo. No sé si podré mantener a mi gente a salvo aquí”, dijo Cayetano en una transmisión en vivo por Facebook desde el interior del complejo del Senado. “Estoy dispuesto a salir. Estoy dispuesto a enfrentar a cualquiera que venga a ejecutar la orden de arresto… pero no hagan esto”.

Esto ocurre después de que el senador Ronald Dela Rosa, aliado cercano del expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, fuera captado por cámaras de seguridad mientras corría por los pasillos del Senado para escapar de agentes locales el lunes.

Cuando agentes de la unidad local de investigación no lograron arrestar al hombre de 64 años tras perseguirlo por distintas áreas del Parlamento, agentes antidisturbios rodearon el complejo del Senado.

Dela Rosa no ha salido del complejo del Senado desde el lunes.

La policía ingresó ahora al edificio del Senado y ordenó a todos los periodistas y demás trabajadores abandonar el lugar, dijeron reporteros locales a CNN. Personal de seguridad del Senado bajó la puerta de acero del edificio para encerrarse dentro después de que los periodistas salieran al exterior.

Fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) acusan a Dela Rosa de conspirar con Duterte en presuntos crímenes de lesa humanidad durante una brutal campaña antidrogas que dejó miles de muertos. El lunes, la CPI confirmó que emitió una orden de arresto contra él, citando incidentes en los que murieron 32 personas entre 2016 y 2018.

La noche de este miércoles, el secretario del Interior y Gobierno Local de Filipinas, Jonvic Remulla, ingresó al edificio del Senado después de que Cayetano le permitiera entrar. Remulla dijo a medios locales que todos los senadores dentro del edificio están a salvo y que trabaja para determinar quién hizo los disparos.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

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