Renuncia a su cargo Michael Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza

El jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Michael Banks, dijo este jueves a CNN que dejará su cargo con…

El jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Michael Banks, dijo este jueves a CNN que dejará su cargo con efecto inmediato, convirtiéndose en el más reciente alto funcionario migratorio en salir del Departamento de Seguridad Nacional desde que el secretario Markwayne Mullin asumió el principal cargo de la agencia.

En un comunicado, Banks dijo sentirse “orgulloso” de su tiempo al frente de la Patrulla Fronteriza y aseguró que deja la agencia “como la frontera más segura” en la historia del país.

“Después de casi 37 años de servicio público, ahora es mi momento de disfrutar de mi familia y de la vida”, afirmó.

Banks fue designado para el principal cargo de la Patrulla Fronteriza en enero de 2025. Fue agente de la Patrulla Fronteriza durante muchos años y anteriormente se desempeñó como zar de la frontera de Texas.

CNN contactó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. y al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

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