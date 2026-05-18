¿Qué hay detrás de la decisión del Gobierno de Delcy Rodríguez de entregar a Alex Saab a EE.UU?

Luego de haberlo defendido como a un “hijo de la patria”, recibirlo con honores tras un intercambio de prisioneros con…

Luego de haberlo defendido como a un “hijo de la patria”, recibirlo con honores tras un intercambio de prisioneros con EE.UU. y darle un cargo ministerial, el Gobierno de Venezuela desconoce ahora que Alex Saab tenga la nacionalidad venezolana, lo que legalmente hubiese impedido su entrega a las autoridades estadounidenses, realizada el sábado.

El Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez informó en un comunicado la “deportación” del “referido ciudadano colombiano” y señaló que enfrentará un proceso en EE.UU. por “diversos delitos”, pero hasta ahora no ha explicado cuándo o cómo dejó de ser “ciudadano venezolano”, tal como Saab fue nombrado en varios documentos judiciales y comunicados de la Cancillería, y que es un requisito para ser ministro o para votar. CNN envió una consulta al Ejecutivo y espera respuesta.

“Lo grave de lo que veo acá es que, siendo que Saab tiene la nacionalidad venezolana por adquisición, nuestra Constitución prohíbe la extradición. Por eso es que están hablando de deportación”, consideró Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El artículo 50 de la Carta Magna indica que ningún acto del Poder Público podrá establecer “la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos”, y el artículo 69 prohíbe expresamente la extradición de ciudadanos de ese país.

Apitz explicó que mientras la deportación “es un acto administrativo”, en el que un Estado expulsa a un extranjero por motivos como infracciones migratorias, la extradición “es un proceso judicial y diplomático” en el que se entrega a una persona a otro país para que sea juzgada o cumpla una pena.

En caso de extradición, “debe haber por lo menos un proceso judicial pendiente”. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han publicado una nueva acusación judicial contra Saab, quien fue indultado de varios cargos por el entonces presidente Joe Biden cuando fue entregado a Venezuela en 2023 y recibido como un hijo pródigo.

El analista explicó que, en caso de que la Justicia venezolana le hubiese revocado la nacionalidad, la sentencia tendría que haber aparecido en la Gaceta Oficial. “La única forma de revocarla es a través de un proceso judicial: procede por falsedad, fraude o incumplimiento de requisitos del proceso”, explicó. Destacó que suelen ser “procesos muy largos que van al Tribunal Supremo de Justicia” y puso como ejemplo el caso del opositor Leopoldo López. El derrocado presidente Nicolás Maduro pidió que le retiraran la nacionalidad por presunta traición a la patria, pese a que la Constitución no permite revocar una nacionalidad por nacimiento. “Eso fue hace meses y todavía no ha sido sentenciado”, comentó.

Pero para Apitz, el debate jurídico cae a veces en la intrascendencia. “En Venezuela, cada vez es menos importante el derecho. Hay razones de facto para hacer lo que se hace. Es hilarante que hasta hace nada era un héroe de la revolución, ministro de Industrias, participante de la mesa de negociación, que ahora aparezca como una persona deportada, como si fuera un extranjero. Es lo que no se entiende. (…) Es una burla, hacen de la Constitución un chicle, la estiran a su gusto”.

Si bien el fugaz retiro de la nacionalidad a Saab despertó dudas, también las hubo cuando se le fue otorgada, un paso que tampoco fue publicado en la Gaceta Oficial, sino que apareció en declaraciones oficiales luego de su detención en Cabo Verde en 2020. Ello fortalecía su defensa, que argumentaba que como enviado diplomático tenía protección.

Saab, una figura muy cercana a Maduro, amasó una fortuna por contratos con el Estado y fue acusado en EE.UU. de conspiración para cometer lavado de dinero y de ser testaferro del exmandatario venezolano, cargos de los que se declaró inocente. También enfrentó cargos de lavado en Italia, donde llegó a un acuerdo con la Fiscalía antes de un juicio, y en Colombia, donde el proceso continúa abierto.

Tras la captura de Maduro en enero, fue una de las primeras figuras en ser desplazadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ya borró el mensaje de agradecimiento que publicó en aquel momento en redes sociales.

Apitz no duda que Saab terminará declarando en el proceso que en paralelo sigue su curso contra Maduro. “Es la razón real por la que se lo llevaron”, expresó. Por su parte, el politólogo Eduardo Valero Castro, exdirector de la escuela de Ciencias Políticas de la UCV, indica que “no es una situación fácil” para Saab, pero que “es probable que busque tener una mejor estabilidad”, lo que implicaría declarar contra Maduro. De hecho, Saab ya había colaborado con la DEA antes de su arresto en 2020, según documentos judiciales, pero finalmente no se entregó como estaba pautado.

Valero Castro señaló que hay “un recambio progresivo de funcionarios que fueron leales a Chávez y Maduro, por funcionarios, gerentes y ministros que están siendo más cercanos a los Rodríguez, siempre viéndolo dentro del marco de lo que pide (el presidente Donald) Trump”. La lógica es la de “puedo acércame a Estados Unidos, quitarme a este personaje importante del medio y negociar”, consideró.

El analista dijo que evitaría hablar de “purga”, sino de recambios, pero la entrega a las autoridades estadounidenses va un paso más allá de simplemente apartarlos de sus cargos. “Como la consigna es mantenerse en el poder, entonces bueno, se hacen concesiones importantes dentro del nuevo esquema”, sostuvo.

El Gobierno, según Valero Castro, apuesta por “un esquema de estabilidad antipática dentro de esta nueva relación con Estados Unidos”, con el riesgo de seguir tensando la cuerda con las bases chavistas, que pueden ver traicionados principios políticos, económicos e ideológicos que hasta solo unos meses eran defendidos a capa y espada. Hasta ahora, según apuntó, no hay mayores signos de ruptura entre los seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela, mientras en la calle los reclamos pasan más por demandas salariales o energéticas.

“Hay una capacidad de gestionar esos sentimientos nostálgicos. Con la capacidad de gerencia de esa militancia, se ha mantenido tranquilo, por ahora hay una quietud estratégica”, comentó. Si bien señaló que hay algunas voces disonantes en el oficialismo que critican algunas medidas, el Gobierno de la presidenta encargada “tiene rasgos de estabilidad”, aunque remarcó que esa solidez nunca está garantizada.

The-CNN-Wire

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