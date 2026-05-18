Nueva York se enfrenta al caos en el transporte por las huelgas en parte del servicio ferroviario

Los neoyorquinos enfrentarán posibles interrupciones en el transporte este lunes, según han advertido las autoridades de la ciudad, ya que…

Los neoyorquinos enfrentarán posibles interrupciones en el transporte este lunes, según han advertido las autoridades de la ciudad, ya que el servicio del vital ferrocarril de Long Island (Long Island Rail Road o LIRR) permanece suspendido debido a una huelga histórica.

“La ciudad se está preparando para las interrupciones en el transporte público durante la semana laboral, y los neoyorquinos también deberían hacerlo”, publicó el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en X el domingo por la noche, al ofrecer una actualización sobre los últimos acontecimientos y consejos sobre cómo afrontar la interrupción del servicio. “Los neoyorquinos deben prever un tráfico más denso de lo habitual y un mayor tiempo de viaje”, añadió.

Las maratónicas negociaciones entre la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), que gestiona el ferrocarril, y los sindicatos que representan a los trabajadores ferroviarios terminaron la madrugada del lunes sin un acuerdo para poner fin a la huelga, que ha paralizado la red ferroviaria de cercanías más transitada de Norteamérica desde el sábado.

La última alerta de servicio de la MTA indica que todas las líneas del Long Island Rail Road, que transporta a unos 250.000 pasajeros cada día laborable, en 947 trenes, permanecen suspendidas. Se recomienda a los usuarios que trabajen desde casa si es posible.

Según la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, la MTA proporcionaría autobuses lanzadera desde Long Island hasta la ciudad a partir de las 4:30 a.m. del lunes. “Tenemos un plan para ayudar a los trabajadores esenciales a llegar a la ciudad y minimizar las interrupciones en la medida de lo posible”, dijo en X.

Sin embargo, la MTA ha advertido que los autobuses tendrán una capacidad de 13.000 pasajeros para el trayecto matutino y otros 13.000 pasajeros por la tarde, lo que significa que tendrán una pequeña fracción de la capacidad que normalmente utilizan los trenes entre semana.

La huelga convocada por cinco sindicatos que representan a 3.500 trabajadores es la primera en la compañía ferroviaria desde 1994. Se produce después de que los sindicatos no lograran llegar a un acuerdo con la gerencia el viernes sobre salarios y condiciones laborales. Los trabajadores exigen su primer aumento salarial desde 2022, de entre el 4 % y el 5 %.

La Junta Nacional de Mediación, la agencia laboral federal que rige las relaciones laborales de las compañías ferroviarias y aéreas, convocó a representantes de ambas partes a una reunión el domingo por la tarde que se prolongó hasta casi la 1:30 a.m. del lunes, según informó Associated Press.

Aunque no se pudo llegar a un acuerdo, ambas partes acordaron reanudar las negociaciones el lunes por la mañana.

Los sindicatos en huelga representan a ingenieros, señaleros y maquinistas. Los conductores no están en huelga, pero son miembros del sindicato y respetan los piquetes.

“El LIRR es vital para Long Island. Cientos de miles de pasajeros dependen de él a diario. Esta huelga perjudica tanto a los usuarios que dependen del LIRR como a los trabajadores que lo operan”, declaró Hochul, quien ha condenado la huelga calificándola como “temeraria”.

Los trabajadores que se desplazan diariamente al trabajo se enfrentan ahora a la perspectiva de tener que conducir en un momento en que los precios de la gasolina se han disparado y se han implementado nuevos peajes para todos los automóviles que ingresan al distrito comercial de Manhattan.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.