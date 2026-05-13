¿Neymar al Mundial? La puerta que le abre Estevao, lo que dijo Ancelotti y sus competidores en la lista de 55

Brasil está hambriento de Mundial. La selección más ganadora de la historia del certamen no levanta el trofeo de oro…

Brasil está hambriento de Mundial. La selección más ganadora de la historia del certamen no levanta el trofeo de oro desde hace 24 años, desde que la legendaria generación de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho y Roberto Carlos, entre tantos otros, lo hiciera en Corea y Japón 2002. Son 24 años llenos de frustraciones, donde la Canarinha incluso solo pudo llegar a una semifinal, en la edición que ella misma organizó en 2014 (y que terminó en humillación).

Por eso, los aficionados de la verdeamarela sueñan con que en Norteamérica se termine la sequía de un país que en la década de 1990 se acostumbró a ser protagonista. Y puede que el proceso de clasificación a la Copa del Mundo de 2026 haya sido tortuoso (y hasta cierto punto casi lamentable, teniendo en cuenta que terminó en el quinto puesto), pero la llegada de un entrenador ganador como Carlo Ancelotti y el brillo que le pueden aportar jugadores como Vinícius Júnior y Raphinha, levantan la ilusión.

Entre tantos nombres, hay uno que parece no terminar de encajar: Neymar Jr. El talentoso delantero, que supo brillar en uno de los FC Barcelona más demoledores de la historia junto a Lionel Messi y Luis Suárez, y que se convirtió en la bandera de la selección brasileña desde la salida de la generación dorada antes mencionada, apenas logró meterse en la lista de 55 futbolistas convocados que presentó Ancelotti esta semana.

Eso de ninguna manera asegura su presencia en el torneo que comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca. Solo 26 nombres de esa prelista se subirán al avión, y el delantero, que hoy juega en el Santos de Brasil, hasta ahora nunca fue convocado por el entrenador italiano.

“Debo considerar muchas cosas”, respondió Ancelotti en una entrevista con la agencia Reuters. “Neymar es un jugador importante para este país, por el talento que demostró siempre, y que tuvo un problema del que se está recuperando. Está trabajando fuerte para recuperarse, está jugando y en el último tiempo mejoró mucho, tiene continuidad”, valoró el italiano, reconocido por su capacidad para manejar grandes egos en los vestuarios. “Obviamente, para mí no es una decisión tan simple. Tengo que evaluar muy bien los pros y los contras”.

Hablando de eso… las razones por las que Ancelotti no ha llamado a Neymar en el año que lleva al frente de la selección pentacampeona del mundo son evidentes. El delantero está lejos del altísimo nivel que supo mostrar, no solo en el Barcelona, sino también en su primera etapa en Santos y también en el PSG. A sus 34 años, transita probablemente la etapa final de su carrera, pero la realidad es que ya lleva varias temporadas dando pasos atrás.

Quizás pueda ponerse como punto de inflexión su salida del campeón francés para irse a jugar al Al-Hilal de Arabia Saudita. Bueno, jugar es un decir, porque apenas pudo hacerlo: solo disputó 428 minutos repartidos en siete encuentros. La mayor culpa la tuvo una rotura de ligamento cruzado en su rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante 340 días, muchos más de lo que habitualmente suele pasar un futbolista que sufre ese tipo de lesión (suelen ser entre siete y ocho meses).

Desgraciadamente para él (y para todos los que disfrutamos verlo regatear jugadores como si fueran conos), ese fue el comienzo de las visitas frecuentes a la enfermería. Del Al-Hilal armó las valijas y se volvió a su querido Santos, donde no pudo jugar de inmediato por la larga inactividad que acarreaba. Las lesiones lo persiguieron: cinco en dos temporadas. La más reciente, una operación en la rodilla, lo dejó dos meses afuera, pero “Ney” asumió el desafío de volver en plenitud para ir al Mundial.

Sin embargo, las estadísticas dicen que no ha podido jugar cinco partidos seguidos en lo que va de 2026. Es cierto que su Santos está teniendo mucha actividad en estos meses, disputando el Brasileirao, la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana, pero siempre después de una seguidilla de participaciones llega una “no convocatoria”. ¿Le sirve a Ancelotti un jugador así?

La respuesta inmediata sería que no… si la selección de Brasil no llevara cuatro años (si no más) a los tumbos. La canarinha fue quinta en las últimas eliminatorias, y hubiera tenido que jugar el repechaje para ir al Mundial si la FIFA no hubiera ampliado los cupos para la Conmebol. Y la realidad es que los resultados han ido de la mano de pobres rendimientos: esta Brasil no juega ni un cuarto de lo bien que jugaba aquella selección que enamoró de la mano de Luiz Felipe Scolari.

Y a pesar de que hay talento, la realidad es que no aparece o no es suficiente. Y allí aparece Neymar, acaso el mejor futbolista brasileño de los últimos 15 años. La llegada de Ancelotti parecía buscar un entrenador capaz de administrar de mejor manera a las estrellas y generar una identidad, pero en el poco tiempo que ha tenido no lo ha terminado de lograr. Y por eso nadie (absolutamente nadie) le puede cerrar la puerta a un talento como el de Neymar.

Mucho menos después de conocerse las bajas de Rodrygo Goes y el joven Estevao por lesión. Eran dos nombres fijos dentro de los 26 y ahora son dos asientos que no tienen un dueño claro.

En la lista de 55, Ancelotti designó a 14 delanteros. Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea) y Matheus Cunha (Manchester United) parecen tener el pasaporte en mano para subirse al avión, mientras que Richarlison (Tottenham) tuvo mucha acción en 2025 y Endrick (Lyon) estuvo varias veces convocado, así que todo hace pensar que son relevos confiables para el DT.

Entonces, a Neymar le surge la competencia de Rayan (Bournemouth), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Pedro (Flamengo) y Antony (Betis).

El del Brentford lleva 22 goles en la actual Premier League, por lo que tiene un pie en el Mundial. Con él ya serían ocho delanteros. ¿Llevará más delanteros Ancelotti? Más atrás parecen llegar Rayan (siete goles en 14 partidos), Antony (14 tantos y 10 asistencias en 44 juegos), Igor Jesus (16 goles y cinco asistencias en 50 encuentros) y Luiz Henrique (seis tantos y cuatro asistencias en 33 cotejos).

Ninguno tiene el talento o la estela de Neymar, pero sí parecen estar en mejor condición física. La decisión recaerá en el DT italiano, que el lunes 18 de mayo podría entregar la lista definitiva y decidir si Neymar tiene su “último baile” en el Mundial.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.